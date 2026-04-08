        Trabzon Haberleri

        Trabzon'da lise öğrencileri tarih dersini tarihi mekanlarda öğreniyor

        Trabzon'da Yomra Fen Lisesi öğrencileri, tarih dersini şehrin önemli mekanlarında işledi.

        Giriş: 08.04.2026 - 09:58
        Trabzon'da lise öğrencileri tarih dersini tarihi mekanlarda öğreniyor

        Trabzon'da Yomra Fen Lisesi öğrencileri, tarih dersini şehrin önemli mekanlarında işledi.

        Öğretmenler Celaleddin Baba, Ömer Çakıcı ve Hakan Aksoy, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün "Her Okulun Projesi Olsun" çalışması kapsamında, "Bize Her Yer Sınıf, Bize Her Yer Trabzon Projesi"ni hazırladı.


        Öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde kentin önemli tarihi mekanlarından Atatürk Köşkü, Kanuni Evi, Trabzon Şehir Müzesi, Ayasofya Camisi ile Gülbahar Hatun Camisi ve Türbesini ziyaret etti.


        Öğrenciler, tarihi mekanlarda edindikleri bilgi ve deneyimlerden yola çıkarak maket ve yap boz gibi çeşitli tasarımlar da hazırladı.

        Proje yürütücüsü Celaleddin Baba, çalışmayı Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda hazırladıklarını belirterek, "Uygulama ile öğrencilerimizin tarihi mekanlara yönelik bilgi düzeylerinde önemli artış sağlandı. Gezi öncesinde sınırlı sayıda eseri tanıyabilen öğrenciler, süreç sonunda tüm eserleri doğru şekilde tanıyabilir hale geldi." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

