Trabzon'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde dolmuş minibüs ile SUV tipi aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.



Yenicuma Kavşağı mevkisinde M.K. idaresindeki 61 D 0642 plakalı dolmuş minibüs ile A.Ç'nin kullandığı 61 AJN 718 plakalı SUV tipi araç çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle SUV tipi araç devrildi.



İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralanan sürücüler ile dolmuşta bulunan 2 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

