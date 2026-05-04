        Trabzon'da özel gereksinimli bireyler ve çocuklar için protokol imzalandı

        Trabzon'da özel gereksinimli bireyler ve çocuklar için protokol imzalandı

        Trabzon'da "Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti" ile "Trabzon Çocuk Trafik Eğitim Parkı" iş birliği protokolleri imzalandı.

        Giriş: 04.05.2026 - 17:40 Güncelleme:
        Trabzon'da özel gereksinimli bireyler ve çocuklar için protokol imzalandı

        Trabzon'da "Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti" ile "Trabzon Çocuk Trafik Eğitim Parkı" iş birliği protokolleri imzalandı.

        Vali Tahir Şahin, Kent Konseyi'nde gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, Trabzon'un özel bireylere kalben bakan, sosyal devlet ilkesini tüm kurumlarıyla yerine getiren bir şehir olduğunu söyledi.

        Paydaş kurumlarla protokolü imzalamaktan memnuniyet duyduğunu aktaran Vali Şahin, "Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve ekibinin, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün, sağlık ekiplerimizin özel bireylerin hayatına dokunacağından dolayı duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. Protokolün şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

        Şahin, çocukların trafik eğitimi alacağı protokolün de son derece önemli olduğuna değinerek, şu ifadeleri kullandı:

        "Aylık 5,5 milyon aracın transit olarak geçtiği, motosiklet kullanımının her geçen gün arttığı, yaz aylarında nüfusunun iki katına çıktığı, yaklaşık 1,5 milyon insanın ziyaret ettiği cennet köşesi bir şehir. İnsan ve araç yoğunluğunun olduğu bu şehirde küçük yaştaki çocuklarımızın da büyükşehir belediyemizin imar ettiği trafik parkında süre gelen eğitimine farklı bir yaklaşımla devam ediyoruz. Protokol, bu noktada şehrimizin her alanındaki evladımızın şehir merkezine gelerek bu eğitimden geçmesini hedefliyor."

        Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de özel bireylerin kendilerine emanet olduğunu dile getirerek, "Valiliğimiz himayesinde, üniversitemiz, sağlık müdürlüğümüz, milli eğitimimiz, kent konseyimiz hep birlikte güzel bir sosyal sorumluluk projesi. Biz de seve seve destek oluyoruz." dedi.

        Konuşmaların ardından Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Sağlık Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve Kent Konseyi arasında oluşturulan protokoller imzalandı.







        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

