Trabzon'da TÜSEB Teknoloji Transfer Ofisi açıldı

Trabzon'da, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi işbirliğinde Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) açıldı.



Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamada, TÜSEB TTO Şubesinde hastanede yürütülen bilimsel çalışmaların, projelerin ve akademik üretimin daha sistematik bir şekilde destekleneceği belirtildi.



Sağlık alanında araştırma, geliştirme ve üniversite-hastane işbirliklerinin önemine dikkat çekilen açıklamada, Türkiye'nin sağlık teknolojilerinde yerli ve milli üretim kapasitesinin artırılmasının stratejik bir gereklilik olduğu vurgulandı.



Açılışın ardından, TÜSEB TTO Müdürü Doç. Dr. Zeliha Özdemir Köken, TÜSEB Proje Yönetimi ve Destek Daire Başkanı Batuhan Yeşilyurt ile Caner Niyazi Oku, "Üreten Sağlık Modelinde TÜSEB TTO'nun Rolü", "TÜSEB Proje Destek Mekanizmaları" ve "Sağlık Endüstrilerinde Yerlileşme Vizyonu" konularında sunum yaptı.





Törene, TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Ümit Kervan, Başhekim Prof. Dr. Hasan Rıza Aydın ve Trabzon Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Şen de katıldı.

