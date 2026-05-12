Trabzonspor kafilesi Ankara'ya gitti

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği ile yapacağı maç için Ankara'ya gitti.



Bordo-mavililer, maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yaptığı antrenmanla tamamladı.





Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Batagov, Okay Yokuşlu ve Visca kafilede yer almadı. Takımdan ayrı bireysel antrenmanlarını sürdüren Savic ise 22 kişilik kadroya dahil edildi.



Bordo-mavili kafilede şu futbolcular yer alıyor:



Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Chibuike Nwaiwu, Stefan Savic, Taha Emre İnce, Wagner Pina, Mustafa Eskihellaç, Mathias Lovik, Benjamin Bouchouari, Tim Jabol Folcarelli, Christ Inao Oulai, Salih Malkoçoğlu, Ozan Tufan, Boran Başkan, Ernest Muçi, Onuralp Çakıroğlu, Anthony Nwakaeme, Oleksandr Zubkov, Felipe Augusto, Umut Nayir ve Paul Onuachu.



Eryaman Stadı'nda yarın saat 20.30 başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Yılmaz yönetecek.













