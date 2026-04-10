        Trabzonspor kafilesi Antalya'ya gitti

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 11 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı maç için Antalya'ya gitti.

        Giriş: 10.04.2026 - 16:41 Güncelleme:
        Bordo-mavililer, maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yaptığı antrenmanla tamamladı.

        Trabzon Havalimanı'ndan özel uçakla Antalya'ya hareket eden kafilede, şu futbolcular yer alıyor:

        Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Stefan Savic, Chibuike Nwaiwu, Taha Emre İnce, Wagner Pina, Mustafa Eskihellaç, Mathias Lovik, Benjamin Bouchouari, Okay Yokuşlu, Christ Inao Oulai, Salih Malkoçoğlu, Boran Başkan, Tim Jabol Folcarelli, Ozan Tufan, Anthony Nwakaeme, Oleksandr Zubkov, Felipe Augusto, Umut Nayir ve Onuralp Çakıroğlu

        Kafilede sakatlıkları bulunan Paul Onuachu, Ernest Muçi ve Arseniy Batagov yer almadı.

        Öte yandan havalimanında kafileyi uğurlayan bordo-mavili taraftarlar, teknik direktör Fatih Tekke ve futbolcularla fotoğraf çektirdi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD'den İran ile müzakere açıklaması
        Trump İran Savaşı'ndaki hedeflerine ulaştı mı?
        Bugün Ne Oldu? 10 Nisan 2026'nın haberleri
        İddia: Trump, NATO sekreterine öfke kustu
        Transit vize sorunu çözüldü
        Turizm sektörüne 60 milyar liralık destek
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        Fenerbahçe'nin kaptanına hırsızlık şoku! 40 bin doları çalındı!
        ABD'de enflasyon enerji fiyatlarıyla sıçradı
        "Canavarlar dönemini yaşıyoruz"
        Lucescu son yolculuğuna uğurlandı
        Fatih Dönmez'den dikkat çeken mesajlar
        Rum polisi kaçırmıştı... 62 yıl sonra defnedildi!
        Polis Haftası'nı kutladı
        Yoğun bakımdan ateş püskürdü
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Okan Buruk'tan takıma ültimatom!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Barış Alper takımını sırtladı!
        Beşiktaş çıkış peşinde!
        Trabzonspor'da Onuachu, Alanyaspor maçının kadrosundan çıkartıldı
        Trabzonspor'da Paul Onuachu şoku
        Trabzonsporlu futbolcu Paul Onuachu, Alanyaspor maçının kamp kadrosundan çı...
        Karadeniz'de İsrail'in Filistinli esirlere yönelik "idam yasası" protesto e...
        Türkiye Off-Road Şampiyonası Trabzon'da başladı
        Şalpazarı'nda Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yılı kutlandı
