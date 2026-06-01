Trabzon'un yaylaları doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor

Trabzon'un Tonya ve Çaykara ilçelerindeki yaylalar, doğal güzellikleriyle ziyaretçilerine alternatif bir tatil imkanı sunuyor. İlçelere bağlı Kumanında, Sultanmurat, Demirkapı, Eğrisu, Hanırmak ve Vartan yaylaları, bitki örtüsünün yanı sıra karlı zirveleriyle doğaseverlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor. Son haftalardaki yağışların ardından sıcaklıkların artmasıyla güzel manzaraların oluştuğu yaylalar, aynı zamanda ziyaretçilerine doğayla iç içe vakit geçirme fırsatı sunuyor. Yaklaşık 1700 metrelik rakıma sahip Kumanında Yaylası'nda geleneksel yöntemlerle yapılan evler ise yörenin kültürel zenginliğini ön plana çıkarıyor. Bahar renklerine bürünen yaylalar, dronla kaydedilen görüntülere yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.