Ortahisar'da içme suyu altyapısını güçlendirmek için çalışma başlatıldı

Trabzon Büyükşehir Belediyesince Ortahisar ilçesindeki içme suyu altyapısını güçlendirmek amacıyla 18 milyon 500 bin lira maliyetinde proje uygulanacak.





Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürlüğünce ilçeye bağlı Akyazı Mahallesinde "Akyazı Terfi 2 - Akyazı Terfi 4 Arası İçme Suyu Terfi Hattı İnşaatı Yapım İşi" projesini hayata geçirildiği belirtildi.



Proje kapsamında 4 bin 200 metre uzunluğunda yeni içme suyu hattı yapılarak vatandaşların hizmetine sunulacağı kaydedildi.



Açıklamada, görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, altyapı yatırımlarının şehirlerin geleceği açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.



Yapılacak çalışmayla, Karakaya içme suyu arıtma tesisinden su alan Derecik, Yeşilhisar, Yeşilova, Gürbulak, Ayvalı ve Akyazı mahallelerinin Akoluk arıtma tesisinden de ek su almasının sağlanacağı aktarıldı.



