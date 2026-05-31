Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Ortahisar'da içme suyu altyapısını güçlendirmek için çalışma başlatıldı

        Ortahisar'da içme suyu altyapısını güçlendirmek için çalışma başlatıldı

        Trabzon Büyükşehir Belediyesince Ortahisar ilçesindeki içme suyu altyapısını güçlendirmek amacıyla 18 milyon 500 bin lira maliyetinde proje uygulanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2026 - 16:01 Güncelleme:
        Ortahisar'da içme suyu altyapısını güçlendirmek için çalışma başlatıldı

        Trabzon Büyükşehir Belediyesince Ortahisar ilçesindeki içme suyu altyapısını güçlendirmek amacıyla 18 milyon 500 bin lira maliyetinde proje uygulanacak.


        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürlüğünce ilçeye bağlı Akyazı Mahallesinde "Akyazı Terfi 2 - Akyazı Terfi 4 Arası İçme Suyu Terfi Hattı İnşaatı Yapım İşi" projesini hayata geçirildiği belirtildi.

        Proje kapsamında 4 bin 200 metre uzunluğunda yeni içme suyu hattı yapılarak vatandaşların hizmetine sunulacağı kaydedildi.

        Açıklamada, görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, altyapı yatırımlarının şehirlerin geleceği açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

        Yapılacak çalışmayla, Karakaya içme suyu arıtma tesisinden su alan Derecik, Yeşilhisar, Yeşilova, Gürbulak, Ayvalı ve Akyazı mahallelerinin Akoluk arıtma tesisinden de ek su almasının sağlanacağı aktarıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkan 7.kattan düştü! Nişanlısı tutuklandı!
        Türkan 7.kattan düştü! Nişanlısı tutuklandı!
        "2 yerli, 3 dünya yıldızı getireceğiz"
        "2 yerli, 3 dünya yıldızı getireceğiz"
        Bariyerlere çarptı! 8 ölü, 33 yaralı...
        Bariyerlere çarptı! 8 ölü, 33 yaralı...
        Netanyahu'dan Lübnan talimatı
        Netanyahu'dan Lübnan talimatı
        İran: Düşmanın sözlerine güvenimiz yok
        İran: Düşmanın sözlerine güvenimiz yok
        Trump İran ile anlaşma taslağında değişiklik istedi mi?
        Trump İran ile anlaşma taslağında değişiklik istedi mi?
        "Benim için çok çok ağırdı"
        "Benim için çok çok ağırdı"
        "İki santrforla anlaştık"
        "İki santrforla anlaştık"
        Sanatçılardan Trump tepkisi
        Sanatçılardan Trump tepkisi
        Karısını katletti! Önceden çelenk göndermesi planlı cinayetin delili sayıldı!
        Karısını katletti! Önceden çelenk göndermesi planlı cinayetin delili sayıldı!
        Milli Takım'ın konuğu Kuzey Makedonya!
        Milli Takım'ın konuğu Kuzey Makedonya!
        Barışma görüşmesinde cinayet
        Barışma görüşmesinde cinayet
        Tahran'da ABD-İsrail protestosu
        Tahran'da ABD-İsrail protestosu
        Leao'dan F.Bahçe ve G.Saray'a müjde!
        Leao'dan F.Bahçe ve G.Saray'a müjde!
        Hans isimli atın hilesini bilim insanları ortaya çıkardı
        Hans isimli atın hilesini bilim insanları ortaya çıkardı
        Zamana direnen tarihin hafıza kartı
        Zamana direnen tarihin hafıza kartı
        “Kıyamet kasası” olarak anılan Svalbard Tohum Deposu
        “Kıyamet kasası” olarak anılan Svalbard Tohum Deposu
        Bodrum ziyareti
        Bodrum ziyareti
        Kanye West rüzgarı rekor getirdi
        Kanye West rüzgarı rekor getirdi
        Avrupa'nın en büyüğü PSG!
        Avrupa'nın en büyüğü PSG!

        Benzer Haberler

        Trabzon'da Hıdırellez Şenliği düzenlendi
        Trabzon'da Hıdırellez Şenliği düzenlendi
        Trabzon Üniversitesi öğrencilerinden görme engellilerin eğitimine anlamlı k...
        Trabzon Üniversitesi öğrencilerinden görme engellilerin eğitimine anlamlı k...
        Köşkte bayram yoğunluğu Atatürk Köşkü, Kurban Bayramı'nda binlerce ziyaretç...
        Köşkte bayram yoğunluğu Atatürk Köşkü, Kurban Bayramı'nda binlerce ziyaretç...
        Faroz Limanı'nı dev dalgalardan korumak için 21 tonluk beton blokların dizi...
        Faroz Limanı'nı dev dalgalardan korumak için 21 tonluk beton blokların dizi...
        Trabzon'dan batıya dönüş kabusu: Ankara ve İzmir yolları tamamen kilitlendi
        Trabzon'dan batıya dönüş kabusu: Ankara ve İzmir yolları tamamen kilitlendi
        Eski TFF yöneticisi Usta, vefatının 3. yılında anıldı
        Eski TFF yöneticisi Usta, vefatının 3. yılında anıldı