        Türk balı yılın ilk çeyreğinde 31 ülkede alıcı buldu

        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Türkiye'nin ihraç ürünlerinden bal, yılın ilk çeyreğinde ABD, Birleşik Krallık ve Kanada başta olmak üzere 31 ülkenin sofrasında yer aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2026 - 11:01 Güncelleme:
        AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, arıcılık için uygun iklime sahip Türkiye'nin 3 aylık bal ihracatı, 2 bin 71 ton olarak kayıtlara geçti. Bu ihracattan 9 milyon 226 bin 137 dolar gelir sağlandı.

        Söz konusu dönemde ABD, Birleşik Krallık ve Kanada başta olmak 31 ülkeye bal satıldı. Türkiye'den ABD'ye 2 milyon 605 bin 140, Birleşik Krallık'a 1 milyon 110 bin 768, Kanada'ya ise 1 milyon 69 bin 319 dolarlık bal ihraç edildi.

        Geçen yılın aynı döneminden farklı olarak Filipinler, Venezuela, Danimarka, Suriye, Liberya, Somali ve Kongo'ya da bu dönem bal satışı gerçekleştirildi.

        - "Önümüzdeki süreç için ihracatı artırmaya yönelik çalışmalar sürüyor"

        DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, bal ihracatında yılın ilk çeyreğinin 9,2 milyon doları aşkın gelirle kapatıldığını söyledi.

        Söz konusu ürün ihracatında istikrarlı bir performans sergilendiğini belirten Kalyoncu, "Ocak-mart döneminde 31 ülkeye gerçekleştirdiğimiz ihracatla hem pazar çeşitliliğimizi koruduk hem de sektör açısından dengeli bir tablo ortaya koyduk." dedi.

        Kalyoncu, Türk balının özellikle kalite ve doğallık açısından uluslararası pazarlarda tercih edildiğinin altını çizerek, "Başta ABD, Birleşik Krallık ve Kanada olmak üzere güçlü olduğumuz pazarlarda konumumuzu pekiştiriyoruz. Bunun yanında yeni ülkelere ihracat yapılması da sektörümüz açısından önemli kazanım." diye konuştu.

        İhracatı artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Kalyoncu, şunları kaydetti:

        "Üretimde kaliteyi artırmaya, ürün takibini güçlendirmeye ve markalı ihracata odaklanıyoruz. Yeni pazar arayışlarımız da devam ediyor. Özellikle Asya ve Orta Doğu pazarlarında Türk balına yönelik ilgiyi artırmak için tanıtım faaliyetlerine ağırlık vereceğiz. Yıl sonuna kadar ihracat rakamlarımızı daha yukarıya taşımayı hedefliyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

