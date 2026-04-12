        Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 1. ayağı tamamlandı

        Trabzon'da düzenlen PETLAS 2026 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın ilk ayak yarışları tamamlandı.

        Giriş: 12.04.2026 - 18:40 Güncelleme:
        Trabzon Off-Road Kulübü (TROFF) tarafından PETLAS sponsorluğunda, Trabzon Valiliği, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Akçaabat Kaymakamlığı ve Akçaabat Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde pilotlar, Akçaabat ilçesindeki Yayla Çimeni'nde bir araya geldi.

        Akçaköy mevkisinde dün mukavemet etabında yarışan 22 araç ve 44 sporcu, bugün keşif etabının ardından hazırlıklarını tamamlayarak Yaylacık Çimeni'nde seyirci etabında mücadele etti.

        Pilotlar, 6 kilometrelik etapta 3 tur atarak hem zamana hem de birbirlerine karşı yarıştı.

        Zorlu parkurlarda özel tasarlanmış araçlar zaman zaman zor anlar yaşadı, araçları arızalanan bazı pilotlar ise etabı tamamlayamadı.

        Şampiyonada SSV kategorisinde, Eren Alver-Onur Sırmaoğlu birinci, Ergün Çirkin-Bora Kayım ikinci, Adem Kalyon-Cem Sina Tepe ise üçüncü oldu.

        Otomobil sınıfında Şehmuz Oğuz-Harun Ulusoy birinciliği, Ahmet Köse-Birol Çoruhlu ikinciliği, Erdinç Türkmen-Suavi Erdin ikilisi ise üçüncülüğü elde etti.

        Sınıf 4'te Ahmet Köse-Birol Çoruhlu, sınıf 3'te Sinan Çapraz-Berkay Çapraz, sınıf iki de ise Şehmuz Oğuz-Harun Ulusoy ikilileri birinci sırayı aldı.

        Kadın Co-Pilot kategorisinde ise Gözde Dila Bayık birinci, Melisa Aksöz ise ikinci oldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

