Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Salon:HayriGür
Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Ziya Özorhon, Batuhan Söylemezoğlu
Trabzonspor: Reed 30, Tinkle 8, Hamm 8, Ege Arar, Tony Taylor 12, Girard 14, Alican Güney, Berk Demir 2, Yeboah 2, Dorukhan Engindeniz, Delgado 8
Aliğağa Petkimspor: Efianayi 24, Franke 16, Blumbergs 10, Yunus Emre Sonsırma 5, Floyd 4, Brown 3, Mustafa Kurtuldum, Troy Selim Şav 2, Sajus 8, Flowers 18
1. Periyot: 19-31
Devre: 49-55
3. Periyot: 63-70
Beş faulle oyundan çıkan: 39.28 Tony Taylor (Trabzonspor)
TRABZON
