        Trabzonspor'da Ozan Tufan, son haftaların vazgeçilmezi oldu

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Corendon Alanyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Trabzonspor'un golünü kaydeden Ozan Tufan, son haftalarda ilk 11'in değişmez isimlerinden oldu.

        Giriş: 13.04.2026 - 11:11 Güncelleme:
        Teknik direktör Fatih Tekke'nin daha önce fazla forma şansı vermediği orta saha oyuncusu, son 6 karşılaşmada ilk 11'de görev yaptı.

        Ligin 24. haftasındaki Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşılaşmasıyla ilk 11'de forma giymeye başlayan Ozan Tufan, savunmanın sağında ve orta alanda eksiklikler nedeniyle bulduğu şansı iyi değerlendirdi.

        Ozan Tufan, teknik direktör Fatih Tekke'nin sürekli forma verdiği isimlerden biri olarak 25. haftadaki Zecorner Kayserispor, 26. haftadaki Çaykur Rizespor, 27. haftadaki ikas Eyüpspor, 28. haftadaki Galatasaray ve 29. haftadaki Corendon Alanyaspor maçlarında ilk 11'de görev aldı.

        Trabzonspor, Ozan Tufan'ın görev yaptığı son 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik alarak zirve yarışında hanesine önemli puanlar yazdırdı.




        - Alanyaspor maçında golle tanıştı

        Ozan Tufan, bu sezon 20 karşılaşmada 1025 dakika sahada kalırken 1 gol attı.

        Bordo-mavili futbolcu, Corendon Alanyaspor ile 1-1 biten karşılaşmada takımının golünü kaydeden isim oldu.




        - Performansını yükseltti

        Hull City'den 2 sezon önce transfer edilerek 3+1 yıllık sözleşme imzalanan Ozan Tufan, formsuzluğuyla eleştirilen isimlerin başında gelmişti.

        Bordo-mavili futbolcu, bu sezon bazı maçlarda hiç forma şansı bulamazken Kasımpaşa ile oynanan iki müsabakada 1'er, Samsunspor karşılaşmasında 2, RAMS Başakşehir mücadelesinde 4, TÜMOSAN Konyaspor ve ilk yarıdaki Zecorner Kayserispor maçında 5'er dakika görev almıştı.

        Ozan Tufan, son 6 haftayla birlikte bu sezon 11 maçta ilk 11'de sahaya çıktı.

        Bordo-mavili oyuncu, son haftalarda yeniden performansını yükselterek kötü günleri geride bıraktı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        WSJ: Trump İran'a sınırlı saldırıları değerlendiriyor
        WSJ: Trump İran'a sınırlı saldırıları değerlendiriyor
        Deniz ablukası nedir ve Hürmüz Boğazı'nda nasıl işleyebilir?
        Deniz ablukası nedir ve Hürmüz Boğazı'nda nasıl işleyebilir?
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Abluka kararıyla petrol sert yükseldi
        Abluka kararıyla petrol sert yükseldi
        Evine giderken boğazından bıçaklanıp öldürüldü
        Evine giderken boğazından bıçaklanıp öldürüldü
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        Sakarya'da korkutan görüntü! Sebebi kıyı erozyonu!
        Sakarya'da korkutan görüntü! Sebebi kıyı erozyonu!
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        İstanbul'da sevgili çift kâbusu yaşadı! Otomobili gasp ettiler!
        İstanbul'da sevgili çift kâbusu yaşadı! Otomobili gasp ettiler!
        "Buruk'un başı çok ağrıyacak!"
        "Buruk'un başı çok ağrıyacak!"
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?
        “Pişmanım” diyene ceza yok
        “Pişmanım” diyene ceza yok
        Neden her akşam aynı yemeği yiyemiyoruz?
        Neden her akşam aynı yemeği yiyemiyoruz?
        Herkes onu biliyor! Peki ya diğerleri?
        Herkes onu biliyor! Peki ya diğerleri?
        Öğretmeni döverek öldürmüştü! Ses kaydı çıktı! "Üzerime yürüdü ben de dövdüm"
        Öğretmeni döverek öldürmüştü! Ses kaydı çıktı! "Üzerime yürüdü ben de dövdüm"
        'Altına Hücum Dönemi' başladı
        'Altına Hücum Dönemi' başladı
        Rehabilitasyon merkezine yattı
        Rehabilitasyon merkezine yattı
        Ünlü oyuncu altın madalya kazandı
        Ünlü oyuncu altın madalya kazandı
        "Acımı hafifletiyor" deyip acil serviste çaldı
        "Acımı hafifletiyor" deyip acil serviste çaldı

        Benzer Haberler

        Yüzdeki şekil bozukluğu "3 boyutlu teknoloji"yle düzeltildi
        Yüzdeki şekil bozukluğu "3 boyutlu teknoloji"yle düzeltildi
        Balık av sezonu biterken, balıkçılar sezonu değerlendirdi Karadeniz'de balı...
        Balık av sezonu biterken, balıkçılar sezonu değerlendirdi Karadeniz'de balı...
        Paul Onuachu'suz Trabzonspor, zirvede yara aldı
        Paul Onuachu'suz Trabzonspor, zirvede yara aldı
        Trabzon'da Off-Road yarışlarında ödüller sahiplerini buldu
        Trabzon'da Off-Road yarışlarında ödüller sahiplerini buldu
        Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 1. ayağı tamamlandı
        Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 1. ayağı tamamlandı
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi