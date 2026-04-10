Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 1. ayağı, Trabzon'da başladı

PETLAS 2026 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 1. ayağı için Trabzon'un Akçaabat ilçesinde start seremonisi yapıldı.



Trabzon Off-Road Kulübü (TROFF) tarafından PETLAS sponsorluğunda, Trabzon Valiliği, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Akçaabat Kaymakamlığı ve Akçaabat Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen şampiyonaya katılacak 22 araç, belediye başkanlığı binası önünde bir araya geldi.



Organizasyona katılan Akçaabat Kaymakamı Yusuf Cankatar, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gürkan Üçüncü, Akçaabat Belediye Başkan Vekili Davut Gerigelmez ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcı, araçların çıkışı için start verdi.



TROFF Başkanı Ali Bulut, yaptığı konuşmada, araçların yarın orman etabında yarışacaklarını belirterek, "Seyirci etabımızı 12 Nisan Pazar günü Akçaabat Sahili Yaylacık Çimeni Dolgu Alanı'nda gerçekleştireceğiz." dedi.



Bulut, yarışlara 9 ilden 22 araç, pilot ve yardımcı pilot olmak üzere 44 sporcunun katıldığını söyledi.



Organizasyon kapsamında yarın ilçeye bağlı Akçaköy Mahallesi'nde 11 kilometrelik mukavemet etabı gerçekleştirilecek.

