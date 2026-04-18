Çemişgezek'te vatandaşlara 800 fidan dağıtıldı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde vatandaşlara farklı türlerden ücretsiz 800 fidan dağıtıldı. Çemişgezek ve Köyleri Kültür Dayanışma Derneği (ÇEMDER) tarafından temin edilen, farklı türlerden oluşan 800 fidan, Kaymakamlık koordinasyonunda muhtarlar ve vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı. Düzenlenen programa Çemişgezek Kaymakamı Levent Küçük, Belediye Başkanı İbrahim Enes Somyürek, ÇEMDER Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Yıldırım, dernek üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

