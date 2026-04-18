Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, Tunceli'de ziyaretlerde bulundu

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Tunceli Valiliğini ve Tunceli Müzesi'ni ziyaret etti.



Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kentte gelen Alpaslan, Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl ile İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Kaya tarafından Valilik binası girişinde karşılandı.



Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Alpaslan, ardından Aygöl ile görüşerek kentteki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.



Alpaslan, daha sonra Tunceli Müzesi'ne geçip Turizm Haftası dolayısıyla açılan fotoğraf sergisini gezdi.

