Taşan Munzur Çayı Tunceli-Ovacık kara yolunun bazı noktalarını su altında bıraktı

Tunceli'de Munzur Çayı'nın taşması sonucu Tunceli-Ovacık kara yolunun bazı noktaları su altında kaldı. Kentte etkili olan sağanak ve karların erimesiyle Munzur Çayı'nın debisi yükseldi. Taşkın nedeniyle Tunceli-Ovacık kara yolunun 35 ile 40. kilometreleri arasındaki bazı noktalar su altında kaldı. Sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti.

