        Tunceli'nin "siber polisleri" sanal alemi mercek altına alıp suçlularla mücadele ediyor

        SİDAR CAN EREN - Tunceli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir yandan suçları engellemeye çalışırken, diğer yandan vatandaşları dolandırıcılık girişimlerine karşı bilinçlendiriyor.

        Giriş: 12.04.2026 - 12:07 Güncelleme:
        Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal mecraları 7 gün 24 saat esasına göre takip ediyor.

        Ekipler, özellikle bilişim, dolandırıcılık, yasa dışı içerikler ve sosyal medya suçları gibi birçok konuyla ilgili çalışma yürütüyor.

        Sanal devriyelerle gerçekleşebilecek suçları engelleyip şüphelileri yakalamaya çalışan ekipler, belirli aralıklarla kentte bilgilendirme faaliyetleri yapıyor.

        Okul, üniversite, iş yerleri ve kurumları ziyaret eden ekipler, vatandaşları dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarıyor.


        Şube Müdürü Gamze Mera Çekin, AA muhabirine, vatandaşların sanal dünyada güvenliğini sağlamak için faaliyetlere devam ettiklerini söyledi.

        Bu kapsamda başarılı bir operasyonla 8 şüpheliyi yakaladıklarını belirten Çekin, "Vatandaşlarımızı IBAN bilgilerini paylaşmamaları ve güvenmedikleri sitelere girmemeleri konusunda uyarıyoruz. Eğer başlarına bir olumsuzluk gelirse de hızlı bir şekilde birimlerimize müracaat edebilirler." dedi.

        Çekin, tüm ekip arkadaşlarıyla özverili çalışıp suçlara karşı mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.

        - "Yılın ilk 3 ayında yaklaşık 4 bin 500 vatandaşımızı bilgilendirdik"

        Şubede görevli polis memuru Emre Yıldıran da siber alemde suçun önlenmesi ve gerçekleşen suçlar ile suçların tespitine yönelik çalıştıklarını anlattı.

        Mesai mefhumu gözetmeksizin görev yaptıklarını ifade eden Yıldıran, şunları kaydetti:

        "Dolandırıcılık, yasa dışı sanal bahis, müstehcenlik, tehdit ve hakaret konularında vatandaşlarımızı bilinçlendirmek amacıyla SİBERAY faaliyetlerini gerçekleştirmekteyiz. Ayrıca sanal devriye faaliyetleri neticesinde suç işlediği tespit edilen hesapların erişim engeli kararlarını uygulamaktayız. Siber suçlarla ilgili planlı olarak okullarda, Munzur Üniversitesinde, öğrenci yurtlarında ve kurumlarda faaliyetler yaptık. Yılın ilk 3 ayında yaklaşık 4 bin 500 vatandaşımızı bilgilendirdik."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

