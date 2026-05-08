Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yazgı Uşak'ta kütüphane açılışında konuştu:

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, "1300'ü aşkın halk kütüphanesini 39 milyon kullanıcıyla buluşturuyoruz. Son 5 yılda kütüphane alanlarımızı iki katına çıkartarak 800 bin metrekareye ulaştırdık." dedi.



Ulubey İlçe Halk Kütüphanesinin açılışında konuşan Yazgı, kültür mozaiği bir şehir olan Uşak'ın tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını söyledi.



Ülke genelinde kütüphanecilik hizmetlerini geliştirmeye devam ettiklerini belirten Yazgı, şöyle devam etti:



"1300'ü aşkın halk kütüphanesini 39 milyon kullanıcıyla buluşturuyoruz. Son 5 yılda kütüphane alanlarımızı iki katına çıkartarak 800 bin metrekareye ulaştırdık. 2026 hedefimiz 1 milyon metrekare. Geçmişte tabi ki kütüphane sayılarımızı hep ifade ediyorduk. Ancak artık kütüphanecilik bizim zamanımızdaki kütüphanecilikten çok çok ayrı bir kademeye geçti. Dijital unsurlarıyla, alanlarıyla, okuma salonlarıyla artık dünyada örnek olarak gösterilen bir kütüphanecilik sistemi içindeyiz. Hem işletme modeli anlamında hem kullandığımız teknoloji anlamında hem de gençlere verdiğimiz değer anlamında."



Yazgı, kütüphanelerde sadece fiziksel alanların genişletilmediğini, buraları yeni bir modele dönüştürdüklerini dile getirdi.



Yaşayan ve üreten kütüphane modelini ortaya koyduklarını söyleyen Yazgı, "Amacımız gençlerimizi pasif birer okuyucu olmaktan çıkarıp bilginin bizzat üreticisi haline getirmek. İnanın dünyada böyle bir örnek yok. Dünyada birçok kütüphane görürsünüz. Devasa raflar içinde çok değerli kitapları barındırır ama gençlerin güvenli sosyalleşme alanı haline gelebilecek bir modelden uzaktır. Biz 'Türkiye Modeli' olarak bunu belirledik." diye konuştu.



Kütüphanelerde çeşitli hizmetlerin verildiğini, bu mekanların ailelerin çocuklarını güvenle gönderebildiği yerler olduğunu ifade eden Yazgı, gençlerin üretme hayallerini gerçekleştirebilmesi için ihtiyacı olan her şeyin verilmeye çalışıldığını belirtti.



Ulubey ilçesinde 465 metrekarelik bir kütüphane bulunduğunu, yeni kütüphanenin ise 1700 metrekare olduğunu söyleyen Yazgı, yeni alanda 35 binin üzerinde kitap yer aldığını söyledi.



Uşak Valisi Serdar Kartal da kütüphanenin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.



Geleceğe güçlü bir Türkiye bırakabilmek ve gençlerin her türlü kaynağa kolayca ulaşabilmesi için çalışmaları sürdüreceklerini belirten Kartal, "Bugün kütüphanemiz 2 bini aşkın üyesi, 35 binin üzerinde kitap varlığı, süreli yayınları ve özellikle çocuklarımıza yönelik materyalleriyle her yaştan vatandaşımıza hitap eden güçlü bir bilgi merkezine dönüştü. Engelli vatandaşlarımız için oluşturulan alanlar sayesinde kütüphane hizmetlerinden tüm halkımız eşit şekilde faydalanacak." dedi.



AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul ile Ulubey Kaymakamı İbrahim Coşkunaslan, Ulubey Belediye Başkanı Veli Koçlu da programda konuşma yaptı.



Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri kütüphaneyi gezdi.







