        Uşak'ta 4 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında

        Uşak'ta otomobilin çarptığı park halindeki hafif ticari aracın kaldırımda bekleyenlere doğru savrulması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2026 - 11:59 Güncelleme:
        Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen yabancı plakalı otomobil, Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde park halindeki 64 ACL 133 plakalı hafif ticari araca çarptı.

        Savrularak kaldırıma çıkan hafif ticari araç, burada bekleyen 4 kişiye çarptı. Otomobil ise refüje çıkarak durabildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan R.B. (38), M.T. (32), C.Y. (40) ve C.B. (47) ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Öte yandan kaza, çevredeki bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde, seyir halindeki otomobilin çarptığı yolun kenarında park halindeki hafif ticari aracın kaldırımda bulunanlara doğru savrulması yer aldı.

        Bu arada yaralananların ise olay yerinin yakınındaki bir inşaatta çalıştıkları ve malzeme gelmesini bekledikleri öğrenildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

