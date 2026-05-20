Uşak'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

Uşak'ın Banaz ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.



M.G. (70) yönetimindeki 64 FS 087 plakalı otomobil, Kızılhisar köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.



İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki H.G. (60) ve N.E. (75) ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.









