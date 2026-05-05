Uşak'ta suç örgütü operasyonunda 5 kişi yakalandı

Uşak'ta suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" soruşturması kapsamında belirlenen şüphelilerin adreslerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda, örgüt elebaşının da aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

