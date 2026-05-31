Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Muradiye Şelalesi'nde Kurban Bayramı yoğunluğu

        Muradiye Şelalesi'nde Kurban Bayramı yoğunluğu

        Van'ın doğal güzelliklerinden Muradiye Şelalesi, Kurban Bayramı'nda yoğun ziyaretçi akınına uğradı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2026 - 11:08 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muradiye Şelalesi'nde Kurban Bayramı yoğunluğu

        Van'ın doğal güzelliklerinden Muradiye Şelalesi, Kurban Bayramı'nda yoğun ziyaretçi akınına uğradı.

        Muradiye ilçesindeki Bendimahi Çayı üzerinde bulunan şelale, yağışlar ve karların erimesiyle daha gür akmaya başladı.

        Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyenlerin de yoğun ilgi gösterdiği şelale, etkileyici manzarasıyla ziyaretçilere görsel şölen sundu.

        Siirt'ten gelen Leman Coşkun Soylu, Muradiye Şelalesi'ni ilk kez gördüğünü söyledi.

        Bayram tatilini Van'da geçirdiklerini belirten Soylu, "Şelalenin suyu çok güzel akıyor. Etraf cıvıl cıvıl. Ailemle geldim. Burası herkesin gelip görmesi gereken bir yer. Fotoğraf çektik, etrafı gezdik. Herkese tavsiye ediyorum." diye konuştu.

        Bitlis'ten gelen Kadir Yamaç ise Kurban Bayramı tatilinde ailesiyle Muradiye Şelalesi'ni görmek için Van'a geldiklerini ifade etti.

        Kentte güzel vakit geçirdiklerini anlatan Yamaç, "Burada güzel bir atmosfer var. Yeşillikler, suyun akışı ve insanların oluşturduğu ortam etkileyici. Ailecek vakit geçirilebilecek çok güzel bir yer." ifadelerini kullandı.

        Kocaeli'den gelen Aşık Kaya, "Yağışların etkisiyle şelalenin debisi yükselmiş. Suyu gür akıyor, her yer cıvıl cıvıl. İnsanlar burada eğleniyor. Burayı böyle görmek güzel. Burada çok sayıda yerli ve yabancı turist var." dedi.

        Ziyaretçilerden Gökhan Yıldız da şelalenin bu yıl hem su debisinin hem de ziyaretçi sayısının arttığını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bariyerlere çarptı! 8 ölü, 33 yaralı...
        Bariyerlere çarptı! 8 ölü, 33 yaralı...
        Barışma görüşmesinde cinayet
        Barışma görüşmesinde cinayet
        Trump İran ile anlaşma taslağında değişiklik istedi mi?
        Trump İran ile anlaşma taslağında değişiklik istedi mi?
        Tahran'da ABD-İsrail protestosu
        Tahran'da ABD-İsrail protestosu
        Leao'dan F.Bahçe ve G.Saray'a müjde!
        Leao'dan F.Bahçe ve G.Saray'a müjde!
        Bayram tatilinde son gün trafiği!
        Bayram tatilinde son gün trafiği!
        Fotomodel Hülya vahşice öldürüldü! Ne kesik başı bulundu ne de katili!
        Fotomodel Hülya vahşice öldürüldü! Ne kesik başı bulundu ne de katili!
        Zamana direnen tarihin hafıza kartı
        Zamana direnen tarihin hafıza kartı
        Sıcaklıklar artıyor! Şiddetli rüzgar uyarısı var!
        Sıcaklıklar artıyor! Şiddetli rüzgar uyarısı var!
        Bodrum ziyareti
        Bodrum ziyareti
        İstanbul'da Kanye West rüzgarı
        İstanbul'da Kanye West rüzgarı
        Avrupa'nın en büyüğü PSG!
        Avrupa'nın en büyüğü PSG!
        Arkadaşlarla tatil neşesi
        Arkadaşlarla tatil neşesi
        PSG şampiyonluğu kutlamaları kaosa döndü
        PSG şampiyonluğu kutlamaları kaosa döndü
        Telif hakkından vazgeçilen icatlar
        Telif hakkından vazgeçilen icatlar
        Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde
        Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde
        "Kurultaydan korkmuyorum ön seçim de istiyorum"
        "Kurultaydan korkmuyorum ön seçim de istiyorum"
        Bu listeye bakmadan Japonya'ya gitmeyin!
        Bu listeye bakmadan Japonya'ya gitmeyin!
        Yılana nişan aldı 5 kişiyi yaraladı
        Yılana nişan aldı 5 kişiyi yaraladı
        Kadın yazarı yeğeni miras için öldürdü!
        Kadın yazarı yeğeni miras için öldürdü!

        Benzer Haberler

        Balıklara ekmek yerine poşet atılmasına vatandaşlardan tepki Balıklar uzun...
        Balıklara ekmek yerine poşet atılmasına vatandaşlardan tepki Balıklar uzun...
        Van'da dolunay mest etti
        Van'da dolunay mest etti
        Van'da etkili olan rüzgar Van Gölü'nü coşturdu, dalgalar sahili tokatladı
        Van'da etkili olan rüzgar Van Gölü'nü coşturdu, dalgalar sahili tokatladı
        Van'da şiddetli rüzgar uçaklara pisti pas geçirdi
        Van'da şiddetli rüzgar uçaklara pisti pas geçirdi
        Balık göçünü bayram tatilinde 40 bin kişi izledi
        Balık göçünü bayram tatilinde 40 bin kişi izledi
        "Narkokapan Van" operasyonunda tutuklananların toplam 664 suç kaydı tespit...
        "Narkokapan Van" operasyonunda tutuklananların toplam 664 suç kaydı tespit...