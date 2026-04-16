Habertürk
Habertürk
        Van, Bitlis ve Muş'ta karla mücadele çalışmaları sürüyor

        Van, Bitlis ve Muş'ta karla mücadele çalışmaları sürüyor

        Van, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan yollarda karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

        Giriş: 16.04.2026 - 09:55 Güncelleme:
        Van, Bitlis ve Muş'ta karla mücadele çalışmaları sürüyor

        Van, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan yollarda karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

        Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar nedeniyle 10 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        - Muş

        Muş İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, sahadaki çalışmalarına devam ediyor.

        Köy yollarının tamamını ulaşıma açan ekipler, alternatif güzergahlarda çalışmalarını sürdürüyor.


        Kar kalınlığının bazı noktalarda iş makinelerinin boyunu aştığı yollarda ekipler güçlükle ilerliyor.

        Açılan köy yollarında genişletme çalışmaları yapan ekipler, mezra yollarını da açmak için çaba gösteriyor.

        - Bitlis

        Bitlis'te kar nedeniyle 2 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kapalı köy yollarında karla mücadele çalışmasının sürdürüldüğünü kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        İçişleri ve Milli Eğitim bakanları 81 il valisiyle görüşüyor
        İçişleri ve Milli Eğitim bakanları 81 il valisiyle görüşüyor
        K.Maraş'ta okulda silahlı saldırı: 9 ölü, 13 yaralı!
        K.Maraş'ta okulda silahlı saldırı: 9 ölü, 13 yaralı!
        Şanlıurfa'daki lise saldırısında 18 gözaltı
        Şanlıurfa'daki lise saldırısında 18 gözaltı
        Trump 34 yıl sonra yapılacak görüşmeyi duyurdu
        Trump 34 yıl sonra yapılacak görüşmeyi duyurdu
        ABD-İran Savaşı'nda sırada ne var? Dört olası senaryo
        ABD-İran Savaşı'nda sırada ne var? Dört olası senaryo
        İran: Ateşkesin uzatılması lehimize değil
        İran: Ateşkesin uzatılması lehimize değil
        Altın fiyatları yükselişte
        Altın fiyatları yükselişte
        2 bölgeye çığ, 2 bölgeye toz taşınımı uyarısı
        2 bölgeye çığ, 2 bölgeye toz taşınımı uyarısı
        Mevsimlik işçinin izin hakkı var mı?
        Mevsimlik işçinin izin hakkı var mı?
        7 gollü maçta Bayern Münih yarı finalde!
        7 gollü maçta Bayern Münih yarı finalde!
        Arda Güler tarihe geçti!
        Arda Güler tarihe geçti!
        O çizginin sebebi bakın neymiş!
        O çizginin sebebi bakın neymiş!
        Araç uyarı ışıkları ne anlatıyor?
        Araç uyarı ışıkları ne anlatıyor?
        'Altın adam' yakalandı
        'Altın adam' yakalandı
        Sabri suskunluğunu bozdu
        Sabri suskunluğunu bozdu
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        "Üç büyükler"in YouTube kanalları, Avrupa'da ilk 20'de
        "Üç büyükler"in YouTube kanalları, Avrupa'da ilk 20'de
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"

        Benzer Haberler

        Van'da Off-Road tutkunları Erek Dağı eteklerindeki zorlu parkurları aştı
        Van'da Off-Road tutkunları Erek Dağı eteklerindeki zorlu parkurları aştı
        Van'da geleceğin diplomatları toprakla bağ kurdu Van YYÜ yerleşkesinde fida...
        Van'da geleceğin diplomatları toprakla bağ kurdu Van YYÜ yerleşkesinde fida...
        Van'da 650 bin liralık hırsızlık; 2 tutuklama
        Van'da 650 bin liralık hırsızlık; 2 tutuklama
        Van'da SMA'lı hastaların bağış kutusunu çalan 2 kişi tutuklandı
        Van'da SMA'lı hastaların bağış kutusunu çalan 2 kişi tutuklandı
        Van'da vicdanları sızlatan hırsızlık: SMA bağış kutusunu çalan şüpheliler t...
        Van'da vicdanları sızlatan hırsızlık: SMA bağış kutusunu çalan şüpheliler t...
        Süphan Ortaokulu öğrencilerinin bocce başarısı
        Süphan Ortaokulu öğrencilerinin bocce başarısı