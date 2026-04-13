        Van'da operasyonlarda 41 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Van'da gerçekleştirilen operasyonlarda silah, mühimmat ve çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi, gözaltına alınan 41 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2026 - 13:19 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5-12 Nisan'da kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 35 operasyon düzenlendi.

        Operasyonlarda 966 paket sigara, 200 cep telefonu, 80 kilogram tütün, 22 bin 430 ilaç, 584 parça muhtelif eşya, 5 senet, dekont, kurusıkı tabanca, uzun namlulu silah, 9 tabanca, 16 silah parçası, 195 tabanca fişeği ve 79 uzun namlulu silah fişeği ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 41 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

