Van'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Van'ın Başkale ilçesinde iki gündür aralıklarla etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Hava sıcaklığının düşmesiyle etkisini artıran kar yağışı, mayıs ayında ilçenin yüksek rakımlı bölgelerini beyaza bürüdü. Karla kaplanan tepeler, bölgede kış manzaralarını yeniden ortaya çıkardı.

