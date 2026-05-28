Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Yalova'da bayramlaşma programında konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Yalova'da bayramlaşma programında konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "Dünyada eşitsizlikler, adaletsizlikler karşısında o haklı duruşu, o güçlü iradeyi Türkiye'nin temsil etmesi için Recep Tayyip Erdoğan'a ihtiyacımız var. Bunun karşısında ne kadar savruk bir siyasetin, ne kadar vizyonsuz, fikirsiz, umutsuz bir siyasal anlayışın yer aldığını da her gün apaçık şekilde görüyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2026 - 17:09 Güncelleme:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Yalova'da bayramlaşma programında konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "Dünyada eşitsizlikler, adaletsizlikler karşısında o haklı duruşu, o güçlü iradeyi Türkiye'nin temsil etmesi için Recep Tayyip Erdoğan'a ihtiyacımız var. Bunun karşısında ne kadar savruk bir siyasetin, ne kadar vizyonsuz, fikirsiz, umutsuz bir siyasal anlayışın yer aldığını da her gün apaçık şekilde görüyoruz." dedi.

        Büyükgümüş, AK Parti Yalova İl Başkanlığınca, Yalova Uygulama Oteli'nde düzenlenen bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, yapılan ibadetlerin kabul olmasını dileyerek, katılımcıların Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

        Bu bayramda da Gazze'de yaşayanların büyük bir soykırımla karşı karşıya kaldığını, Türkistan'daki insanların ise her gün acılarla boğuştuğunu belirten Büyükgümüş, dünya mazlumlarına umut olacak, daha adil bir dünyanın kurulmasına öncülük edecek bir anlayışla siyasi çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

        Büyükgümüş, AK Parti'nin siyaset anlayışının temelinde millete hizmetin olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Neyi hayata geçirebiliriz? Neyi daha iyi hale getirebiliriz? Biz bunun derdindeyiz. Gece gündüz demeden, mahalle teşkilatlarından, köy temsilciliklerinden kabinesine kadar, milletvekillerine kadar bir ve bütün halinde odağı, ufku, heyecanı millete hizmet olan bir AK Parti olarak milletimizin huzurundayız. Bunun kıymetini bileceğiz. Geçmişten günümüze bizi biz yapan, şu kutsal çatıyı abat eden, bizleri bu güzel atmosferde bir araya getiren onca emeğin gayretin bugün temsilcisi olduğumuzu, inşallah gelecek nesillere bunu taşımanın sorumluluğuyla bu çalışmaların içerisinde yer aldığımızı da hiçbir zaman ne gönlümüzden ne de zihnimizden çıkarmayacağız."

        - "Paylaşamadıkları koltukları biz hiç ilgilendirmiyor"

        Bu ruh ve heyecanı diri tuttukları müddetçe hedeflerinin yakın, menzillerinin kolay olacağını dile getiren Büyükgümüş, en büyük dilek ve hedeflerinin 2028 yılında yapılacak seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha Cumhurbaşkanı yapmak olduğunu aktardı.

        Büyükgümüş, Türkiye'nin ve dünya mazlumlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ihtiyacı olduğunun altını çizerek, "Bizim liderimiz, arkasına sermaye gruplarını ve toplumun bir bölümünü alan değil, milletiyle kucaklaşan ve 'siyasette benim tek güven ve güç kaynağım teşkilatımdır' diyen bir lider." diye konuştu.

        Türk milletinin 2023 seçimlerinde "Recep Tayyip Erdoğan ile yola devam" diyerek sadece bir Cumhurbaşkanı seçmediğinin altını çizen Büyükgümüş, şöyle konuştu:

        "Aynı zamanda büyük ve güçlü Türkiye istikametinde ülkemizin yürüyüşünü iddialarıyla yolunu devam edişini teyit etmiş, mühürlemiş oldu. Bunu aziz teşkilatımızla hep beraber başardık. 2023 yılında millete umut olarak takdim ettikleri adamı ne hale getirdiklerini milletimiz izliyor. Onun hakkında ne söylediklerini, neler ifade ettiklerini hepimiz izliyoruz. Bizim vatan bildiğimiz topraklar sadece bir fiziki anlam taşımıyor. Dünyada eşitsizlikler karşısında, adaletsizlikler karşısında o haklı duruşu, o güçlü iradeyi Türkiye'nin temsil etmesi için Recep Tayyip Erdoğan'a ihtiyacımız var. Bunun karşısında ne kadar savruk bir siyasetin, ne kadar vizyonsuz, fikirsiz, umutsuz bir siyasal anlayışın yer aldığını da her gün apaçık şekilde görüyoruz."

        Büyükgümüş, son günlerde CHP'de yaşanan gelişmelere değinerek, "Kendi içindeki kavgaları, bölüşemedikleri rantları, paylaşamadıkları koltukları biz hiç ilgilendirmiyor. Bizim gözümüzde, gönlümüzde, ufkumuzda ancak milletimize hizmet var. Bu olaylara karşı vakarlı duracağız. Hiçbir şekilde sokakları, siyaseti provoke etmeye çalışanlara karşı, o istedikleri provokasyon imkanını onlara kesinlikle vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

        AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Ak Parti İl Başkanı Umut Güçlü ve İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel'in de konuşma yaptığı program, bayramlaşma merasiminin ardından sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kılıçdaroğlu partililerle bayramlaştı
        Kılıçdaroğlu partililerle bayramlaştı
        Yol verme kavgası dehşetle sonuçlandı! 2 kişi öldü, 7 yaralı var!
        Yol verme kavgası dehşetle sonuçlandı! 2 kişi öldü, 7 yaralı var!
        3 bayram sonra ilk bayramlaşma
        3 bayram sonra ilk bayramlaşma
        Saatte 240 kilometre hıza ulaştı
        Saatte 240 kilometre hıza ulaştı
        Sivas'ta ölü sayısı 3'e çıktı... Kâbus bitmiyor!
        Sivas'ta ölü sayısı 3'e çıktı... Kâbus bitmiyor!
        6 suç makinesi bir arada... Kimliklerini gizlemek yetmedi!
        6 suç makinesi bir arada... Kimliklerini gizlemek yetmedi!
        Temu'ya AB'den 232 milyon dolar ceza!
        Temu'ya AB'den 232 milyon dolar ceza!
        Tatilciler akın etti... Bir ilimizde 22 km'lik araç konvoyu oluştu!
        Tatilciler akın etti... Bir ilimizde 22 km'lik araç konvoyu oluştu!
        Aboubakar geri dönüyor!
        Aboubakar geri dönüyor!
        Gucci, Formula 1’e giriyor
        Gucci, Formula 1’e giriyor
        Yalnız yaşayanlarda Alzheimer riski yarı yarıya artıyor
        Yalnız yaşayanlarda Alzheimer riski yarı yarıya artıyor
        "Annemle birlikte olmayın" dedi... Kalbinden vurdu!
        "Annemle birlikte olmayın" dedi... Kalbinden vurdu!
        Petrol fiyatlarında yeniden yükseliş
        Petrol fiyatlarında yeniden yükseliş
        İşte boşta olan en iyi teknik adamlar!
        İşte boşta olan en iyi teknik adamlar!
        Gönlünü şarkıcıya kaptırdı
        Gönlünü şarkıcıya kaptırdı
        "Orta seviye influencer" tepkisi
        "Orta seviye influencer" tepkisi
        Filipe Luis'ten kötü haber!
        Filipe Luis'ten kötü haber!
        G.Saray'da Lemina ve transfer iddiası!
        G.Saray'da Lemina ve transfer iddiası!
        Beckham stili lüks tatil
        Beckham stili lüks tatil
        Tarihin en gizemli kahkaha salgını
        Tarihin en gizemli kahkaha salgını

        Benzer Haberler

        Dermatoloji Uzmanı Dr. Kurt'tan deri kanseri uyarısı
        Dermatoloji Uzmanı Dr. Kurt'tan deri kanseri uyarısı
        Tarifi sır gibi saklanan 'Yalova sütlüsü' bayram sofraları için hazırlanıyo...
        Tarifi sır gibi saklanan 'Yalova sütlüsü' bayram sofraları için hazırlanıyo...
        116 yıllık efsane geri dönüyor Marmara'nın er meydanı yeniden kuruluyor
        116 yıllık efsane geri dönüyor Marmara'nın er meydanı yeniden kuruluyor
        Yağmur duasıyla başladıkları geleneği 69 yıldır sürdürüyorlar
        Yağmur duasıyla başladıkları geleneği 69 yıldır sürdürüyorlar
        Marmara Denizi'nde gemide yaralanan personel tahliye edildi
        Marmara Denizi'nde gemide yaralanan personel tahliye edildi
        Yalova açıklarında gemide yaralanan personel tahliye edildi
        Yalova açıklarında gemide yaralanan personel tahliye edildi