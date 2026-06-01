Yalova'da havalandırma boşluğunda sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde binanın havalandırma boşluğuna sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı.
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde binanın havalandırma boşluğuna sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı.
Çamlık Mahallesi Hasanbaba Caddesi'ndeki bir sitenin sakinlerinden Olcay Koca, tuvalet bölümündeki havalandırma boşluğundan kedi sesi geldiğini fark etti.
Koca'nın ihbarı üzerine eve gelen itfaiye ekipleri, kedi yavrusunun bulunduğu noktaya ulaşmak için fayans ve duvarın bir bölümünü kontrollü şekilde kırdı.
Yapılan titiz çalışma yavru, sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen yavru kediye ekipler tarafından su ve mama verildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.