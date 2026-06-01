Yalova'da havalandırma boşluğunda sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde binanın havalandırma boşluğuna sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı.





Çamlık Mahallesi Hasanbaba Caddesi'ndeki bir sitenin sakinlerinden Olcay Koca, tuvalet bölümündeki havalandırma boşluğundan kedi sesi geldiğini fark etti.



Koca'nın ihbarı üzerine eve gelen itfaiye ekipleri, kedi yavrusunun bulunduğu noktaya ulaşmak için fayans ve duvarın bir bölümünü kontrollü şekilde kırdı.





Yapılan titiz çalışma yavru, sıkıştığı yerden çıkarıldı.



Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen yavru kediye ekipler tarafından su ve mama verildi.



