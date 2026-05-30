        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri Yalovalı dartçılar milli takım hedefiyle çalışıyor

        Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren dart takımı, farklı yaş kategorilerindeki yaklaşık 80 sporcusuyla Türkiye şampiyonalarında elde ettiği derecelerle dikkati çekiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2026 - 09:33 Güncelleme:
        Minikler, gençler ve büyükler kategorilerinde çalışmalarını sürdüren takım, son 4 yılda katıldığı organizasyonlarda çeşitli dereceler elde ederek milli takıma sporcu kazandırmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

        Son 4 yılda antrenör Hanife Zengin'in desteğiyle önemli yatırımlar yapılan 80 sporcunun yer aldığı dart takımı, milli takımda başarılı olacak sporcular yetiştirme hedefine odaklandı.

        Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Yalova Temsilcisi Timur Sevi, AA muhabirine, sporcuların düzenli antrenman programlarıyla önemli gelişim gösterdiğini belirterek, hedeflerinin daha çok madalyalar kazanarak milli takıma sporcu kazandırmak olduğunu söyledi.

        Okulları ziyaret ederek öğrencilere dart sporunu tanıttıklarını belirten Sevi, "Çocukları spora yönlendirip özellikle elektronik bağımlılıktan uzaklaştırmayı hedefliyoruz. Dart, dikkat ve odaklanmayı artıran önemli branşlardan biri." dedi.

        İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü dart antrenörü Hanife Zengin de takımın son yıllarda önemli başarılar elde ettiğini ifade etti.

        Sporcularının Türkiye şampiyonalarında dereceler aldığını anlatan Zengin, hedeflerinin milli takıma sporcu yetiştirmek olduğunu kaydetti.




        - Genç sporcular "milli" hedef için iddialı

        Prof. Dr. Halil İnalcık Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki İkra Albaş da ilkokul yıllarında başladığı dartta Türkiye şampiyonalarında dereceler elde ettiğini belirterek, milli takım formasını giymeyi hedeflediğini söyledi.

        Rahmi Tokay Ortaokulu öğrencisi 14 yaşındaki Zehra Hanife Kahraman ise dart sporuna arkadaşının tavsiyesiyle başladığını, son Türkiye Şampiyonası'nda ikincilik elde ettiğini ifade etti.

        Yaklaşık 4 yıldır dartla ilgilenen 13 yaşındaki Cemre Zengin de bu sporun odaklanma ve matematiksel düşünme becerilerini geliştirdiğini belirtti.

        18 yaşındaki Ahmet Eymen Tepe ise gençler ve büyükler kategorilerinde Türkiye dereceleri elde ettiğini, hedefinin milli takım kadrosuna seçilmek olduğunu dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        TEM Otoyolu ve D-100'de uzun araç kuyrukları!
        Ekibini doğurtmuş!
        Erkek şiddeti her yerde... Kadın dayanışması!
        "Hayallerimiz çok büyük olmalı"
        Yüzlerce kişi bir anda fenalaştı, nedeni 46 yıldır bulunamadı!
        "Yorum yapmam, benim de ilişkim var"
        Hükümeti protesto etmek için bağımsızlık ilan eden kasaba
        Tarihin unutulan nükleer felaketi
        3 bölgede sağanak var! Bugün hava nasıl olacak?
        Anne ve 2 çocuğu öldü, 4 kişi yaralandı
        Sezonu açtılar
        Yıldırım'dan teknik direktör ve Cherif açıklaması!
        Bir çocuğundan daha darbe yedi
        Herkes onun yüzdüğünü sanıyordu... Ama hareket etmiyordu!
        Tedesco'ya sürpriz talip!
        Daha 16 yaşındaydı... Doğum gününde ölüme gitti!
        İstanbul'un kayıp köşkü yeniden ayağa kalkıyor
        İkisi de saat: 14.00 dedi... CHP'de 2 ayrı bayramlaşma
        Arda Okan'ın kaderi Sallai'ye bağlı
        Elektrikli Ferrari piyasayı karıştırdı
