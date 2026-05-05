Yalova'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Yalova'da silahla saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
Yalova merkezdeki lunaparkı işleten Ali Altınbaş (46), otomobiliyle Barış Manço Açık Hava Tiyatrosu arkasından geçeceği sırada yolun çöp konteynerleriyle kapatıldığını fark etti.
Yolu açmak için aracından inen Altınbaş, bu sırada kimliği belirlenemeyen bir şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı.
Yaralanan Altınbaş, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Polis, olay yerinden kaçak zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
