Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri Haberleri

        Akdağmadeni'nde yenilenebilir enerjiyle yaklaşık 7 milyon lira tasarruf sağlandı

        SAİT ÇELİK - Yozgat'ın Akdağmadeni Belediyesi, kurduğu güneş enerjisi santrali (GES) sayesinde elektrikte 7 milyon lira tasarruf sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2026 - 11:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akdağmadeni Belediyesi, geçen yıl yaklaşık 31 milyon lira bedelle 24 bin metrekare alanda 1,3 megavat kapasiteli GES kurdu.

        Yenilenebilir enerji yatırımıyla 7 milyon lira tasarruf sağlayan belediye, böylece ilçenin içme suyunun kuyulardan temin edilmesinde ve tesislerinde kullanılan elektrik giderlerinin önemli bir kısmını buradan karşıladı.

        Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, AA muhabirine, insanı ve çevreyi önceleyen projelere ağırlık verdiklerini söyledi.

        İlçenin geniş orman varlığına sahip olduğunu belirten Yalçın, "İlçemiz, İç Anadolu'nun en geniş orman alanlarına sahip bölgelerinden biri. Bu doğal yapıyı bizden önceki nesillerden aldığımız gibi daha yeşil şekilde gelecek nesillere bırakmanın gayreti içerisindeyiz. Bu kapsamda yenilenebilir enerji ve atık yönetimi alanında yatırımlarımızı sürdürüyoruz." dedi.

        - "Kısa sürede ikinci GES'in kurulumuyla ilgili süreci başlatacağız"

        Yalçın, güneş enerjisi santralinin verimli şekilde çalıştığını ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Yaklaşık bir yıl önce 24 bin metrekare alan üzerine kurulu 1,3 megavat gücünde güneş enerjisi santralimizi hayata geçirdik. Yenilenebilir enerji tesislerinde bölgemizde en verimli olan çalışmalardan bir tanesi güneş enerjisi santralleridir. İnşallah kısa sürede de ikinci güneş enerjisi santralimizin kurulumuyla ilgili süreci başlatacağız. Güneş enerjisi santralimiz bir yıllık sürede ortalama 7 milyon lira civarında bütçeye katkı sundu."

        Yürüttükleri çalışmalar hakkında da bilgi veren Yalçın, 100 milyon liralık yatırımla projesine başlanan biyolojik atık su arıtma tesisini 3 ay içerisinde devreye alacaklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

