Sorugun'da Kadına Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı yapıldı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, Kadına Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı, Kaymakam Abdurrezzak Canpolat başkanlığında yapıldı.



Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, ilgili kurum müdürleri ve yetkililer katıldı.



Toplantıda, kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, sahada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.



Kaymakam Canpolat, burada yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetin önlenmesinin toplumun en önemli konularından biri olduğunu belirtti.



Toplantıda, kurumlararası koordinasyonun daha etkin hale getirilmesi, risk altındaki bireylerin tespiti ve korunmasına yönelik mekanizmaların güçlendirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Canpolat, "Ayrıca, farkındalık oluşturma faaliyetlerinin artırılması, eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının yaygınlaştırılması ile şiddetle mücadelede etkin ve sürdürülebilir politikaların uygulanmasının daha da artırılması gerektiğini kararlaştırdık" dedi.



