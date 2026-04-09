Yozgat'ta yaralı bulunan kızıl şahin tedaviye alındı
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı bulunan kızıl şahin, tedavisinin ardından doğaya salınacak.
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı bulunan kızıl şahin, tedavisinin ardından doğaya salınacak.
İlçeye bağlı Abdili köyü mevkisinde uçamayan şahini fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, yaralı şahini alarak tedavi ve bakımı için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti.
Kızıl şahin, tedavisinin ardından doğaya salınacak.
