Zonguldak'ta evinde bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

Zonguldak'ta bir kişi, evinde bıçaklanarak öldürüldü, maktulün kız arkadaşı gözaltına alındı.



Merkez ilçeye bağlı Hacıali köyünde Ercan Kolçak'ın (28) kız arkadaşı K.Ç, gece saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak erkek arkadaşının 3 kişi tarafından bıçaklandığı ihbarında bulundu.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Kolçak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.



Cumhuriyet savcısının olay yeri incelemesinin ardından cenaze, otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.



K.Ç. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.



Öte yandan, Kolçak'ın cenazesi yakınları tarafından morgdan alınarak Hacıali köyüne getirildi.



Kolçak, evinde helallik alınmasının ardından Hacıali Köyü Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi.

