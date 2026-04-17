Zonguldak'ta maden ocağında elektrik akımına kapılan işçi öldü

Zonguldak'ta özel bir maden ocağında elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.



Asma Mahallesi'ndeki özel maden ocağında çalışan 42 yaşındaki işçi Suat Kulakçı, henüz belirlenemeyen nedenle elektrik akımına kapıldı.



İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kulakçı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kulakçı, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

