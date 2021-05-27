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Erciyes Üniversitesi Rektörü Çalış'tan 'yerli aşı' açıklaması: Antikorları yüzde 100 çıktı

Kayseri Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, yerli aşı çalışmalarıyla ilgili, "Faz-2 sonuçları çok güzel çıktı. Aşı yapılan gruptaki gönüllülerimizin antikorları, yüzde 100 çıktı. Gönüllülerimizin hepsinde antikor oluştu" dedi

Yerli aşı açıklaması! Antikolar yüzde 100 çıktı - Haberler
Yerli aşıda sevindiren gelişme! Yüzde 100...
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DHA

Kayseri Erciyes Üniversitesi Rektörü Mustafa Çalış, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ’ı ziyaret etti. Rektör Mustafa Çalış, ziyaretinde, ERÜ bünyesindeki Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi (İKUM) tarafından koronavirüse karşı geliştirilen ve Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'nca (TÜSEB) desteklenen yerli aşı çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Çalış, Faz-2 çalışmalarının nisan ayında tamamlandığını belirterek, "Bu çalışmalar raporlandı. Faz-2 sonuçları gerçekten çok güzel çıktı. Aşı yapılan gruptaki gönüllülerimizin antikorları, yüzde 100 çıktı. Yani aşı yapılan gönüllülerimizin hepsinde antikor oluştu. Sadece antikor değil Faz-2 çalışmalarını gösteren çeşitli parametreler var. Tabi ki antikorun yüzde 100 çıkması çok önemli ama diğer etkinlik parametreleri de çok iyi çıktı. Bundan sonraki süreç, Faz-3 aşaması olacak. Faz-3 aşamasını Sağlık Bakanlığı ve TÜSEB koordine edecek. Bundan sonraki bilgilendirmeyi de onlar yapacaktır. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca da zaten Faz-3 çalışmalarının başladığını ve eylül ayında yerli aşımızın kullanabileceğini ifade etmişlerdi" diye konuştu.

"KAYSERİ'DE FAZ-3 ÇALIŞMALARI DEVAM EDECEK"

Prof. Dr. Çalış, Faz-3 çalışmalarında ERÜ'nün de yer alacağını kaydederek, "Biz Sağlık Bakanlığı ve TÜSEB ile sürekli istişare halindeyiz. Hocalarımız 2-3 günde bir online toplantılara katılıyor. Tabi orada daha büyük gönüllü üzerinde yapılacak. Belki 20-30 merkez olacak. Onu zaten Sağlık Bakanlığı takdir edecek. Onlar bu konuda bilgi vereceklerdir. Erciyes Üniversitesi olarak biz de o merkezlerden biri olacağız. Kayseri’de de Faz-3 çalışmaları devam edecek" dedi.

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