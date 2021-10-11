Yerli aşı TURKOVAC, İzmir'de gönüllülere uygulanmaya başlandı 0:00 / 0:00

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İzmir'de ilk "TURKOVAC" aşısı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli sağlık çalışanı 47 yaşındaki Önder Özer'e yapıldı.

İl Sağlık Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Burak Öztop, gazetecilere, TURKOVAC'ın, Faz-3 çalışmaları kapsamında, SBÜ İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve SBÜ Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesinde gönüllülere uygulanmaya başlandığını belirtti.

TURKOVAC aşısının Faz-3 çalışmaları kapsamında e-Nabız üzerinden randevu alan ve gönüllülük şartlarını taşıyan vatandaşlara uygulanacağını vurgulayan Öztop, "Tüm İzmirlileri, TURKOVAC aşısı olmak isteyen tüm gönülleri bu 3 hastanemize bekliyoruz. İlk etapta, 2 doz Sinovac aşısı yaptıran 60 yaş altı vatandaşlarımızı 3. doz olarak TURKOVAC aşısı yaptırmak isteyenleri davet ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda hiç aşı yaptırmamış vatandaşlarımıza TURKOVAC aşısı yapmaya başlayacağız." dedi.

TURKOVAC aşısı olan sağlık çalışanı Özer de yerli aşı çalışmalarını yakından takip ettiğini, gönüllü olduğu için mutluluk duyduğunu kaydetti.