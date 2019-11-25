Yerli fintech girişimlerinden Ödeal, kurulmasının üzerinden geçen 5 yıl içinde üye sayısını 35 bine taşıdığını duyurdu. POS yatırımı yapamayan KOBİ’lerin, küçük işletmelerin ve bireysel girişimcilerin bankacılık sistemine dahil olmalarını yönünde hizmet sağlayan girişimin açıkladığı 3'üncü çeyrek sonuçlarına göre, geçen yılın aynı dönemine göre üye işyeri sayısı yüzde 20, işlem adedi yüzde 186 ve işlem hacmi de yüzde 125 artış gösterdi.

Yapılan açıklamaya göre, Ödeal’ın toplam üye işyeri sayısının yüzde 75’ini bireysel girişimciler ve şahıs şirketleri, geri kalan yüzde 25’lik kısmını ise limited şirketler ve kooperatiflerle, dernekler oluşturuyor.

'TÜRKİYE FİNTECH MERKEZİ OLABİLİR'

5 yıllık süre boyunca, sürdürülebilir bir büyüme trendini hedeflediklerini kaydeden Ödeal Kurucu Ortağı Fevzi Güngör, "Artık hedefimiz büyük iş ortaklıkları ve büyük projeler. Bu büyük iş ortaklıklarının en büyüklerinden birini de, Halkbank şubelerinde Ödeal sözleşmesiyle birlikte yazarkasa satmaya başlayarak bu sene başında gerçekleştirdik" dedi.

Türkiye’de mobil tahsilat uygulamaları alanında büyük potansiyel olduğunu vurgulayan Güngör, "Türkiye, dünyanın fintech finans merkezi olabilir. Yenilikçilik, müşterilere yakınlık, inovasyon, uzmanlık, regülasyonlar, devlet teşvikleri ve yabancı sermayeli girişimler gibi fintech pazarının büyümesinde etkili olan faktörlerin hepsi mevcut" diye konuştu.