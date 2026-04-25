        Haberler Gündem Çevre Yerli korunga "NKÜ Efsane" adıyla tescillendi | Son dakika haberleri

        Tekirdağ'da geliştirilen yerli korunga "NKÜ Efsane" adıyla tescillendi

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi akademisyeni tarafından 12 yıl süren ıslah çalışmaları sonucu geliştirilen yeni korunga çeşidi "NKÜ Efsane", Tarım ve Orman Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğünce (TTSM) tescillendi. Islah edilen korunga, kuraklığa ve hastalıklara dayanıklı yapısı ile yüksek verimiyle dikkati çekiyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Nisan 2026 - 14:59 Güncelleme:
        Yerli korunga "NKÜ Efsane" adıyla tescillendi

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Tuna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iklim değişikliğine uyumlu yeni bir korunga çeşidi geliştirdiklerini söyledi. Çeşidin ıslah sürecinin 2014 yılında başladığını aktaran Tuna, "Projeye 2014 yılında başladık. TÜBİTAK projemizi 3 yıllığına destekledi ve o günden bu zamana kadar çalışmalarımızı sürdürdük" dedi.

        Yeni çeşidi geliştirmek için dünyanın önde gelen gen bankalarından genetik materyaller temin ettiklerini belirten Tuna, korunganın iklim değişikliğiyle birlikte yeniden önem kazandığını ifade etti. Korunganın geçmişte Türkiye’de yaygın olarak yetiştirildiğini ancak zamanla ihmal edildiğini dile getiren Tuna, "Artık iklimlerin değişmesiyle birlikte bu tür bitkiler yeniden gündeme gelmeye başladı, tekrar keşfediliyor" diye konuştu.

        Yeni çeşidin üniversitenin deneme alanlarının yanı sıra İstanbul’un Silivri ilçesi ile Edirne ve Kırklareli'nde de test edildiğini aktaran Tuna, bitkinin boy, verim ve hastalıklara dayanım açısından başarılı sonuçlar verdiğine işaret etti.

        Korunganın sağladığı faydalar nedeniyle çeşide "NKÜ Efsane" adının verildiğini vurgulayan Tuna, şunları kaydetti: "Bu ismi seçmemizin nedeni bitkinin kendisinin gerçekten efsane bir bitki olması. Bitki bir baklagil olması nedeniyle herhangi bir azotlu gübreye ihtiyaç duymuyor. Tarımında havanın serbest azotundan yararlanabiliyor ve bir kısmını da toprağa depolayabiliyor. Bu sayede kendisinden sonra ekilen ürünlerin azot ihtiyacının yaklaşık yüzde 50’sini karşılayabiliyor."

        Korunganın çok yıllık bir bitki olduğunu, kuraklığa dayanıklı yapısıyla öne çıktığını anlatan Tuna, bitkinin yüksek protein değerine sahip olduğunu ve Trakya'da sulu tarım yapılmasa dahi yılda iki kez biçilebildiğini ifade etti. Korunganın hayvan sağlığı açısından da önemli faydalar sunduğuna dikkati çeken Tuna, "Bazı sindirim sistemi hastalıklarının iyileştirilmesinde etkili olduğu biliniyor. Aynı zamanda çok iyi bir bal bitkisi. Polen ve nektar açısından zengin olduğu için arılar tarafından yoğun şekilde ziyaret ediliyor ve kaliteli bal üretimine katkı sağlıyor" bilgilerini verdi.

        Derine inen kök yapısı sayesinde toprağa organik madde kazandırdığını ve toprağı ıslah ettiğini anlatan Tuna, özellikle maden sahalarının rehabilitasyonunda da korunganın önemli rol oynadığını kaydetti.

        Korunga, genellikle kıraç, kireçli ve verimsiz topraklarda yetişebilen, pembe çiçekli, çok yıllık ve besleyici değeri yüksek bir baklagil yem bitkisi olarak biliniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        23 Nisan'da koltuk çocukların

        23 Nisan'da koltuk çocukların

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor
        81 ile okul güvenliği genelgesi
        81 ile okul güvenliği genelgesi
        Pendik'te binlerce silah parçası bulundu
        Pendik'te binlerce silah parçası bulundu
        2 hastane çalışanı gözaltında
        2 hastane çalışanı gözaltında
        75 ilde 638 faili meçhul incelemeye alındı
        75 ilde 638 faili meçhul incelemeye alındı
        TUR 2026 heyecanı Çeşme'de başlıyor!
        TUR 2026 heyecanı Çeşme'de başlıyor!
        Özbek'ten TFF'ye Yasin Kol tepkisi!
        Özbek'ten TFF'ye Yasin Kol tepkisi!
        Japonya'da rekor açık artırma!
        Japonya'da rekor açık artırma!
        ABD ve İran heyeti İslamabad'da
        ABD ve İran heyeti İslamabad'da
        Aslantepe'de F.Bahçe üstün!
        Aslantepe'de F.Bahçe üstün!
        Tüp bebekler karıştı! Kayıp embriyolar aranıyor
        Tüp bebekler karıştı! Kayıp embriyolar aranıyor
        Derbide gözler kalecilerde!
        Derbide gözler kalecilerde!
        "Açlıktan ağladım"
        "Açlıktan ağladım"
        "Sıkıntılar aşk özelinde işlendi"
        "Sıkıntılar aşk özelinde işlendi"
        Mr. Beast'in sesi Sait Çataldaş: Şanslı bir azınlıktanım
        Mr. Beast'in sesi Sait Çataldaş: Şanslı bir azınlıktanım
        İlçe başkanı bıyıklarıyla gündem oldu!
        İlçe başkanı bıyıklarıyla gündem oldu!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Japonya'da 400 yıllık gelenek!
        Japonya'da 400 yıllık gelenek!
        "Kendisini cesur buluyorum"
        "Kendisini cesur buluyorum"
        Bu kadınlara neredeyse herkes hayran!
        Bu kadınlara neredeyse herkes hayran!