        Yerli turistler geçen yılın üçüncü çeyreğinde 276,1 milyar lira seyahat harcaması yaptı - Turizm Haberleri

        Yerli turistler geçen yılın üçüncü çeyreğinde 276,1 milyar lira seyahat harcaması yaptı

        Yerli turistlerin geçen yılın üçüncü çeyreğinde yurt içinde yaptığı seyahat harcamaları, 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 34,8 artarak 276 milyar 111 milyon 406 bin lira oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 10:32 Güncelleme: 22.01.2026 - 10:32
        Yerli turistler 3. çeyrekte 276 milyar harcadı
        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz-Eylül 2025 dönemine ilişkin hane halkı yurt içi turizm verilerini açıkladı.

        Buna göre, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yurt içinde ikamet eden 21 milyon 548 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydıyla ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,5 artarak, 27 milyon 99 bine yükseldi.

        Söz konusu çeyrekte seyahate çıkanlar 230 milyon 818 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 8,5 oldu.

        Harcamalar arttı

        Yerli turistlerin yurt içinde yaptıkları seyahat harcamalarının tutarı, söz konusu dönemde yüzde 34,8 artarak, 276 milyar 111 milyon 406 bin lira olarak gerçekleşti.

        Bu harcamaların 233 milyar 450 milyon 256 bin lirayla yüzde 84,5'ini kişisel harcamalar, 42 milyar 661 milyon 150 bin lirayla yüzde 15,5'ini ise paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 10 bin 189 lira olarak kayıtlara geçti.

        Geçen yılın üçüncü çeyreğinde toplam seyahat harcamalarında en fazla payın yüzde 29,4 ile yeme-içme, yüzde 23,8 ile konaklama ve yüzde 19,3 ile ulaştırmada olduğu görüldü.

        Harcama türlerinin bir önceki yılın aynı dönemine göre değişim oranları incelendiğinde ise yeme-içmede yüzde 31,6, konaklamada yüzde 54,6 ve ulaştırmada yüzde 25,7 artış oldu.

        Yakınları ziyaret ilk sırada

        Temmuz-Eylül 2025 döneminde, "yakınları ziyaret" amacıyla yapılan seyahatler, yüzde 47,9 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 46,2 ile "gezi, eğlence, tatil" ve yüzde 2,5 ile "sağlık" izledi.

        Bu dönemde, seyahate çıkanlar 132 milyon 394 bin geceleme sayısıyla, en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada, 51 milyon 509 bin gecelemeyle "kendi evi" yer alırken "otel" 26 milyon 348 bin geceleme sayısıyla üçüncü sırada kayıtlara geçti.

        'Casperler' iddianamesi; Diyarbakır'dan inşaatta çalıştırmak için çağırıp hücre evine yerleştirdiler

        'Casperlar' suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianamede, Diyarbakır Silvan'da inşaatlarda kaynak ve elektrik işi arayan bir gencin, 15 yıldır tanıdığı iş arkadaşının yönlendirmesiyle, suç örgütü üyeleriyle bilmeden iletişime geçtiğini, İstanbul'a inşaatlarda çalışmak için geldiğini sanarak, tehditle...
