Otomotiv endüstrisinin önemli etkinliklerinden Uluslararası Ticari Araç ve Yan Sanayii Fuarı (IAA Transportation), Almanya'nın Hannover kentinde kapılarını açtı. Ağır ticari araçlar ile şehir içi ulaşım çözümleri alanındaki en son yeniliklerin dünyaya tanıtılması amacı ile düzenlenen fuara, Türk otomotiv sanayisi adeta bir çıkarma yaptı. Mercedes-Benz Türk, Anadolu Isuzu, Ford Trucks, Karsan, Temsa, Güleryüz, Man gibi yerli üretim yapan sanayi kuruluşları ürettiği araçları katılımcılara sergiledi. Geniş bir katılımın olduğu fuarda, otomotiv endüstrisinin binek araç tarafında başlattığı elektrikli araç dönüşümünün, ticari araç tarafına artarak yansıdığını tespit ettik. Öyle ki, dünya promiyeri yapılan yeni ticari araçların hepsi ya batarya ya da hidrojen yakıt hücresi teknolojisine sahip. TEK ŞARJLA 500 KİLOMETRE GİDECEK Etkinlikte tanıtılan modellere yakından bakacak olursak, fuarın ev sahibi konumundaki Alman üreticilerden Daimler Trucks standında tanıtılan eActros LongHaul modeli, Alman markanın gelecek vizyonunu ortaya koydu. Tek şarj ile 500 kilometrelik menzil sunan ticari araç, kamyonların da menzil konusunda binek araçları aratmadığını gözler önüne serdi. 2024 yılında yollara çıkacak araç, bataryasını 30 dakikada yüzde 80 oranında doldurabilir. Yapılan açıklamaya göre, lityum demir fosfat (LFP) bataryaya sahip elektrikli ticari araçta, toplamda 600 kWh kapasiteli 3 batarya paketi yer alıyor. Araçtaki 2 elektrikli motor ise toplamda 400 kW güç üretiyor. Aracın 1.2 milyon kilometre boyunca ilk günkü dayanıklılığını koruyabilecek şekilde üretileceğini de belirtelim. Mercedes-Benz Trucks CEO'su Karin Rådström, "Bataryalı elektrikli kamyon portföyümüzü sürekli genişletiyoruz. Odak noktamız, müşterilerimize net avantajlar sunmak. Bu nedenle, elektrikli kamyonlarımız e-mobilite için özel olarak tasarlandı" dedi. Daimler Truck standında yer alan diğer modellerin çoğunu da yine elektrikli araçlar oluştururken, Mercedes-Benz Türk fabrikalarında üretilen Actros L modeli de katılımcıların beğenisine sunuldu. Actros L’nin sınırlı üretime sahip Edition 3 versiyonu da etkinlikte tanıtılıyor. eEconic 300, eActros 300 ve Mercedes-Benz GenH2 modelleri olmak üzere birçok kamyonunu fuarda sergileyen Alman üretici, otobüs tarafında ise yeni NMC 3 bataryaya sahip eCitaro'nun yanı sıra, yeni nesil Setra ComfortClass ve TopClass’ın da dünya prömiyerini gerçekleştirdi. İLK YERLİ ELEKTRİKLİ TİCARİ ARACI SERGİLEDİ Fuara güçlü bir katılım sağlayan markalardan Ford Otosan, etkinlikte Türkiye'de geliştirilen ve üretilen ilk yüzde 100 elektrikli ağır ticari aracını tanıttı. Verilen bilgiye göre, Ford Trucks'ın yüzde 100 elektrikli yeni nesil kamyonu, içten yanmalı motorlu araçlarla karşılaştırıldığında, aylık daha düşük enerji tüketim maliyeti sunuyor. Ayrıca, hareketli ve bakım gerektiren parça sayısı elektrikli araçta çok daha az olduğu için, bakım maliyetlerinin de 3'te 2 oranında düşmesi bekleniyor.

Aynı zamanda, Avrupa ülkelerinde devrede olan teşviklerle birlikte, sahip olma maliyetinin düşeceği, bu teşvikler hesaba katılmadığı durumda dahi, Ford Trucks'ın elektrikli kamyonunun 4 yıllık sürede dizel araçlara göre daha düşük toplam sahip olma maliyeti sunacağı kaydedildi. Fuarda açıklamalarda bulunan Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt, Temmuz ayında Romanya'daki Ford Craiova fabrikasını satın alarak şirketin üretim operasyonlarını binek araçları kapsayacak şekilde genişlettiklerini belirtti. Özyurt, Türkiye'deki elektriklenme yolculuğunu Romanya'da da devam ettireceklerini vurgulayarak, "Bugün yüzde 100 elektrikli kamyonumuz ile yine bir ilki başarmanın ve inovatif teknolojilerimizi sizlere sunmanın gururunu yaşıyoruz" dedi. Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan da, şu anda 43 ülkede olduklarını 2024'te ise 50 ülkeye ulaşmayı planladıklarını belirtti. Turfan, "Generation F adı altında başlattığımız sıfır emisyonlu, bağlantılı ve otonom teknolojileri kapsayan dönüşüm için ilerliyoruz. 2030'da Avrupa'daki satışlarımızın yarısının sıfır emisyonlu araçlardan sağlamayı 2040'ta tüm operasyonlarımızda portföyümüzün sıfır karbon emisyonlu araçlardan oluşmasını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. Ford Trucks, fuarda ayrıca "Seviye 4 Otoyol Pilotu" ve "Otonom Geri Park Etme" gibi teknolojilerini katılımcılarla buluşturdu. ELEKTRİKLİ MİKRO-TİCARİ ARAÇ TANITTI Fuarda yer alan yerli üreticilerden Anadolu Isuzu da, fuarda çevreci modellerini sergiledi. Elektrikli mikro-ticari aracı Big·e’nin tanıtımını yapan marka, 12 metrelik yeni CitiVOLT otobüs modelinin lansmanını da yaptı. Anadolu Isuzu standında, tam elektrikli NovoCiti VOLT, yüzde yüz biogas uyumlu Kendo 13 CNG ve şehir içi ulaşım segmentindeki Isuzu Grand Toro modelleri katılımcılara gösterildi. 2024 yılından itibaren satışa sunulacak ve 1000 kg’a varan taşıma kapasitesine sahip Big·e'nin üç farklı batarya kapasitesi ile 150 kilometreye varan menzil imkanı sunduğu, başlangıçta 60 km/h ve 80 km/h maksimum hızlara sahip iki farklı versiyonda sunulacak olan aracın standart priz üzerinden 3 ila 5 saat arasında tam şarj olacak şekilde şarj edilebileceği kaydedildi. Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, fuarda düzenlenen toplantıda, "Büyük şehirlerin ve birçok iş kolundaki işletmenin ihtiyaçlarına uygun şekilde geliştirdiğimiz Big·e, hem iş ihtiyaçlarına yanıt veren ideal boyutları, hem gücü hem de pratik özellikleri ile öne çıkıyor. Yakın gelecekte caddelerimizde, sokaklarımızda görmeye başlayacağımız Big·e’nin ülkemiz ve dünya kentlerinde çok sevileceğine inanıyorum" dedi. OTOBÜSTE HİDROJEN YAKIT DÖNEMİ BAŞLATTI Almanya’nın Hannover şehrinde düzenlenen IAA Transportation Fuarı’na katılan yerli üreticilerden Karsan, elektrikli ve otonom ürün ailesine hidrojen yakıtlı e-ATA Hydrogen’i ekledi. Dünya lansmanı Almanya’da gerçekleşen alçak tabanlı 12 metrelik e-ATA Hydrogen, tavanda konumlanan 1.560 litre hacimli hafif komposit hidrojen tankına sahip.