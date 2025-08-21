Yerlikaya: Terör tarihin karanlık bir dipnotudur

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bugün Cudi'de çocuklar oynuyor, Gabar'dan petrol fışkırıyor, Munzur'da hayat yeşeriyor. Terör artık bu dağların değil, tarihin karanlık bir dipnotudur." dedi.

Yerlikaya, AK Parti İl Başkanlığınca Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kafe25 Tesisleri'nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Teşkilat Buluşması'nda, yiğitler ve dadaşlar diyarı Erzurum'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bundan tam 24 yıl önce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde vesayet zincirlerini kırıp parçalamak için kutlu bir yola çıktıklarını belirten Yerlikaya, sözde değil, özde bir değişimin öncüsü olduklarını söyledi.

Ülkenin çıkarlarını her şeyin üstünde tutup icraatla konuşup eserlerle ilerlediklerini, sloganla değil, hizmetlerle gönüllere girdiklerini anlatan Yerlikaya, "Biz, karşılaştığı sorunlardan yılıp, korkup kaçanlardan değiliz. 'Milletimizi hak ettiği yere nasıl taşırız?' diyenlerdeniz. Çünkü AK Parti sadece bir siyasi hareket değil; bu toprakların dualarıyla mayalanmış, bir milletin alın teriyle yoğrulmuş büyük bir inşa hareketidir. Milletimiz tarafından vaatlerle değil, eserlerle, lafla değil, sunduğumuz hizmetlerle anılıyoruz. Çünkü biz verdiğimiz sözleri, hayata geçiren bir siyasal hareketin mensuplarıyız. AK Parti, geçmişten geleceğe uzanan bir köprüdür, bir hazinedir. Ecdadımızdan aldığımız miras, Anadolu irfanını yansıtır; mücadele ruhunu bugünlere taşır. AK Parti, 24 yıla nice başarıları sığdırmış bir sevda yolculuğudur." dedi.

Bakan Yerlikaya, savunma sanayisinde bugün artık kendi SİHA'sını, TİHA'sını, füzelerini, uydusunu üreten bir Türkiye bulunduğunu, kendi göklerini koruyan, kendi denizlerini savunan bir iradenin olduğunu vurguladı. "TÜRKİYE'NİN HUZURUNA KAST EDEN HER YAPININ KARŞISINDA, DİMDİK DURUYORUZ" İçişleri Bakanlığı olarak huzurun ve güvenliğin teminatı olarak, suçla, terörle, uyuşturucuyla mücadelede tavizsiz bir duruş sergilediklerine dikkati çeken Yerlikaya, şöyle devam etti: "Şehir eşkıyalarının, zehir tacirlerinin hedefinde olan gençlerimize sesleniyorum. Sakın ola, onlarının yalan dünyalarına kanmayın. Onlarla ahbaplık etmeyin. Sularından içmeyin. Sofralarına oturmayın. Devletimiz güçlüdür. Tekrar ediyorum, devletimiz çok güçlüdür. O zehir tacirlerine de şehir eşkıyalarına da dünyayı başlarına yıkacak kadar güçlüdür. Suça fırsat vermeyen, önleyici güvenlik politikalarını esas alan yeni bir güvenlik konseptiyle hareket ediyoruz. Türkiye'nin huzuruna kasteden her yapının karşısında, dimdik duruyoruz." Erzurum'da, 2022'de 516 olan mal varlığına karşı işlenen suç sayısının 2024'te 99'a, 2025'in 7 ayında ise sadece 29'a düştüğünü kaydeden Yerlikaya, "Suçlar azalıyor, aydınlatma oranları artıyor. Bugün Erzurum'da, 'Kişilere karşı işlenen suçlarda' aydınlatma oranı yüzde 99,6. Bu yılın ilk 7 ayında, malvarlığına karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranı ise yüzde 80'e ulaştı. Bu, milletimizin huzuruna adanmış bir iradenin, sabahı olmayan nöbetlerin sonucudur." ifadelerini kullandı.

"AYNI TOPRAĞA CAN VEREN MİLLETİMİZİN BİRLİĞİNİ BOZAMAYACAKLAR" Artık Türkiye'nin terörle anılan değil teknolojiyle, yatırımla, ihracatla anılan bir ülke olmakta kararlı olduğunu işaret eden Yerlikaya, şunları kaydetti: "Kırk yılı aşkın süredir, ülkemizin yükselişinin önüne set çeken, kardeşliğimizi hedef alan terör sorunu inşallah topraklarımızdan tamamen siliniyor. Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ı, Alevi'si ve Sünnisi'yle; bin yıllık kardeşliğimizi bozmaya çalışanlar nasıl ki dün başaramadılarsa, bundan sonra da başaramayacaklar. Aynı bayrağın altında göğsünü siper eden, aynı toprağa can veren milletimizin birliğini bozamayacaklar. Bugün Cudi'de çocuklar oynuyor, Gabar'dan petrol fışkırıyor, Munzur'da hayat yeşeriyor. Terör artık bu dağların değil, tarihin karanlık bir dipnotudur. Ve tüm bu kazanımlar, Erzurum gibi vefakar şehirlerimizin sarsılmaz desteğiyle mümkün oldu." REKLAM Teşkilatların omuzladığı sorumluluğun, ne kadar ağır olduğunu çok iyi bildiğini dile getiren Yerlikaya, "Sizlerin yüklendiği bu sorumluluk, sadece seçim kazanmak değil bu ülkenin kaderine yön verme sorumluluğudur. AK Parti'nin kadın ve gençlik kolları, bir teşkilatın değil, bir milletin dirilişini temsil eder. Tıpkı 'Bebeğim anasız büyür de, vatansız büyümez' diyerek cepheye koşan Nene Hatun gibi." diye konuştu.

Trafik güvenliğine ilişkin konuşan Yerlikaya, "Bu yolların kralı yok, bu yolların kuralı var." diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın trafik güvenliğine ilişkin beklentilerini anlattı. Yerlikaya, şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanı'mız, 3 Şubat 2021'de milletin evinde, Külliye'de bir hedef belirliyor. Cumhurbaşkanı'mız diyor ki 'Kazaları azaltmamız, ölümleri 2030'da yarı yarıya düşürmemiz lazım. 2050'de de öyle bir trafik kültürü oluşsun ki sıfır can kaybı olsun.' Hedef bu. 6 Şubat depremleriyle ilgili bizim tüm odaklandığımız, vatandaşlarımıza ulaşmak, yaraları sarmak oldu. Günlük 14,4 olan maalesef ölüm, kaza oranları, bir anda 4 ayın sonunda, ben geldiğimde 17,9'a yani 18'e çıkmış. Bir günde ölen sayısı trafik kazalarında 18 olurken, 1055 kişi yaralı olarak hastanelere gitmiş." bilgisini verdi. Verilerden sonra denetimleri artırdıklarını aktaran Yerlikaya, 2 yılda 15 bin yeni araç aldıklarını, trafik ekiplerinin sayısının yüzde 40 artırıldığını anlattı. REKLAM "123 MİLYON YÜZ YÜZE DENETİM YAPTIK" Bakan Yerlikaya, "Hiçbir zaman medyada paylaşmadığım bir şey söyleyeyim. Bir yılda denetimi yüzde 50 yani 41,3 milyon artırmışız. Büyük bir emek var. 123 milyon yüz yüze denetim yaptık, yeni araçlar ve yaka kameralarıyla beraber. Ne oldu biliyor musunuz ? Bir yılda 6 bin 351 vatandaşımız maalesef trafik kazalarında öldü. Sadece 2023'te bundan 197 kişi daha fazlaydı, yüzde 50 denetimi artırmama rağmen, 41,3 milyon yüz yüze denetimi artırmamıza rağmen sadece 197 kişiyi kurtarabildik." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "(Kazaları) 10 yılda yarı yarıya indireceksiniz." sözünü aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti: "2024'te olanları martın ilk haftasındaki kabinede arz ettim. 'Şu 36 maddeyi güncellememiz lazım.' dedim. Bu cezalar hafif. Şöyle bir ceza türü var. Tam 304 bin ceza, 'dur' ihtarına uyulmadığı için yazıldı. Cezası ne? 2 bin 174 lira. 'Dursam arabamı bağlayacaklar.' diyor, gidiyor. Biz yine yakalıyoruz, cezasını yazıyoruz ama 9 şehit verdim, biliyor musunuz? 26 da gazimiz var. Bunu söyleyince yüreğim yanıyor. Onun da çocuğu var. Ailesi var. Gittim, oturdum onlarla beraber hüngür hüngür ağladım. Dursa, çocuğu öksüz yetim kalmayacak. Öyle bir ceza olur mu? Ben bunu anlattığım zaman 'Biz de böyle bir şey olamaz', 'Aklını kaçırmış deli olması lazım' diyor. Arkadaşlar 34 değil, 304 de değil..." "HIZ İHLALİNDEN BİR GÜNDE 10 KİŞİ ÖLÜYOR" Trafik sorununu çözmeye kararlı olduklarını vurgulayan Yerlikaya, "Ölümlerin yüzde 84'ü sadece beş kural ihlalinden. Hız ihlalinden bir günde 10 kişi ölüyor. 3 günde bir kırmızı ışıktan insan ölüyor. Erzurum'da geçen sene 75 kişi vefat etmiş. Her 5 günde bir Erzurum'da bir kişi trafik kazasında ölüyor. Yazık değil mi? Dünya Sağlık Örgütü diyor ki 'önlenebilir halk sağlığı sorunu.' Ne demek bu? Sen tedbir alsaydın bu olmayacaktı. Dursaydın bu çocuk yetim kalmazdı." ifadelerini kullandı.