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        Haberler Sağlık Yeryüzü Doktorlarından destek çağrısı!

        Yeryüzü Doktorlarından "Gönülden Gönüle İyilik Sağlık" kampanyasına destek çağrısı

        Yeryüzü Doktorları Derneği, kriz ve afet bölgelerinde gönüllü gerçekleştirdiği muayene ve tedavilerin devamlılığı için başlattığı "Gönülden Gönüle İyilik Sağlık" kampanyasına destek çağrısında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 09:20 Güncelleme: 27.09.2023 - 09:20
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        Yeryüzü Doktorlarından destek çağrısı!
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        Dernekten yapılan açıklamaya göre, sağlık imkanlarının yetersiz olduğu bölgelere hem merkezler kuran hem de gönüllü sağlık ekiplerini götüren Yeryüzü Doktorları, bu yıl sonuna kadar Somali, Bangladeş, Filistin, Kongo, Afganistan ve Cibuti'de operasyonlar yürütecek.

        Tedavileri ileri uzmanlık gerektiren vakalarla ilgilenecek gönüllü doktorlar, muayene, tedavi ve ameliyatlar yapacak.

        SOMALİ'DE AMELİYATLAR YAPACAKLAR

        Her kriz acil bölgesine ihtiyaçlar doğrultusunda ulaşan Yeryüzü Doktorları, 23 Eylül'de Somali'ye gitti.

        Gönüllü sağlık ekibi, 30 Eylül'e kadar başkent Mogadişu'daki hastanede kulak burun boğaz (KBB), göz sağlığı ve ortopedi-travmatoloji branşlarında ağır vakaların ameliyatlarını gerçekleştirecek.

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        Uzman doktor ve sağlık çalışanlarından oluşan ekip, aynı zamanda yerel sağlık çalışanlarına bilgi ve tecrübesini aktarıp, bölgedeki temel sağlık kapasitesinin artması için çalışarak yaşam şartlarının iyileşmesine katkıda bulunacak.

        İNSANİ YARDIMA MUHTAÇ KİŞİ SAYISINDA YÜZDE 30 ARTIŞ

        Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Uzman Dr. Yahyahan Güney, dünya genelinde insani yardıma muhtaç kişi sayısının geçen seneye göre yüzde 30 artarak 360 milyona yükseldiğini, 260 milyon kişinin de ciddi gıda güvensizliği ve açlıkla mücadele ettiğini belirtti.

        Sağlık hizmetlerine erişemeyen insanların sayısının günden güne artış gösterdiğine dikkati çeken Güney, "Dünya bu acı gerçeklerle karşı karşıyayken Yeryüzü Doktorları olarak 54 ülkede, 2 milyon seans muayene, 45 binden fazla ameliyat ile 18 milyondan fazla kişinin yanında olduk ve olmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

        Güney, Somali'ye ulaşan gönüllü sağlık ekiplerinin 22 ameliyat, 110'dan fazla muayene gerçekleştirdiklerini, 30 Eylül'e kadar var güçleriyle çalışacaklarını kaydederek, "Bağışlarınızla gönüllü olarak gerçekleştirdiğimiz sağlık hizmetlerimize destek olabilir, sizden kilometrelerce uzak bir insanın hayatına dokunabilirsiniz" çağrısında bulundu.

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