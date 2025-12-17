Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim Yeşil Üniversite Endeksi'nde Türkiye'den 6 üniversite ilk 100'e girdi

        Yeşil Üniversite Endeksi'nde Türkiye'den 6 üniversite ilk 100'e girdi

        Dünya genelinde üniversitelerin sürdürülebilirlik performanslarını değerlendiren UI GreenMetric'in 2025 Yeşil Üniversite Endeksi'nde Türkiye'den 6 üniversite ilk 100'e, toplamda 21 üniversite ise ilk 200'e girdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 09:44 Güncelleme: 17.12.2025 - 09:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye'den 6 üniversite dünyanın yeşil üniversiteleri arasında
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, enerji verimliliğini artırmak ve doğa dostu uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla hayata geçirilen "Sürdürülebilir ve İklim Dostu Kampüs Projesi" ile teşvik edilen üniversiteler, Türkiye'yi dünya sıralamalarında zirveye taşıdı.

        Toplam 105 ülkeden 1745 yükseköğretim kurumunun değerlendirildiği listede, Türkiye 139 üniversitesi ile Avrupa'da sıralamaya en çok üniversitenin yerleştiği ilk, dünyada ise ikinci ülke oldu.

        Sıralamada İstanbul Teknik Üniversitesi 25’inci, Yıldız Teknik Üniversitesi 48’inci sırada yer alarak ilk 50’ye girdi. Erciyes Üniversitesi 66’ncı, Ege Üniversitesi 83’üncü, Özyeğin Üniversitesi 89’uncu ve Yeditepe Üniversitesi 91’inci sıradan ilk 100’e girmeyi başardı.

        REKLAM

        Başkent Üniversitesi 101, Orta Doğu Teknik Üniversitesi 103, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 123, İnönü Üniversitesi 135, Sakarya Üniversitesi 157, Sabancı Üniversitesi 160, Dokuz Eylül Üniversitesi 169, Bartın Üniversitesi 170, Çukurova Üniversitesi 175, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 177, Atatürk Üniversitesi 180, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 182, Hacettepe Üniversitesi 183, Trakya Üniversitesi 184 ve Düzce Üniversitesi 185'inci sıraya yerleşti.

        Türkiye'den 54 üniversite dünyanın en yeşil ilk 500 üniversitesi arasına girme başarısı gösterdi. İlk 1000 içerisinde yer alan Türk üniversitesi sayısı da 97'ye yükseldi.

        GreenMetric’in değerlendirmeye aldığı 105 ülke arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) de ilk kez yer aldı. Doğu Akdeniz Üniversitesi, dünyada 580. sıradan listeye girdi. KKTC'deki Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ise dünyada 55. sırada yer alarak ilk 100'e girmeyi başardı.

        "YENİ PROGRAMLARI ÜNİVERSİTELERİMİZE KAZANDIRIYORUZ"

        Açıklamada görüşlerine yer verilen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversitelerin, uluslararası sıralamalarında gösterdiği başarıyı büyük bir memnuniyet ve gururla takip ettiklerini belirterek, "Yalnızca akademik üretimde değil, sürdürülebilirlikte ve yeşil dönüşümde de küresel rekabette en önlerde yer alıyoruz" ifadesini kullandı.

        Özvar, yeşil beceriler konusunda bilinçli gençlik yetiştirmek, üniversitelerin daha yeşil, daha verimli kampüslere sahip olmasını teşvik etmek amacıyla yürüttükleri Sürdürülebilir ve İklim Dostu Kampüs Projesi ile üniversitelerin önemli bir atılım gerçekleştirdiğine dikkati çekti.

        Yükseköğretim sisteminde başlattıkları kapsamlı dönüşümün en önemli ayaklarından birinin yeşil ve dijital beceriler olduğunu kaydeden Özvar, "Bu alanlarda yeni programları üniversitelerimize kazandırıyoruz. Üniversitelerimiz yeşil dönüşümün de öncüsü. Altyapıdan enerji verimliliğine, su ve atık yönetiminden toplu ulaşıma kadar geniş bir yelpazede bütüncül bir yaklaşım benimsiyoruz" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        600 ton et alacaktı... İş insanı 12.6 milyon TL dolandırıldı!
        600 ton et alacaktı... İş insanı 12.6 milyon TL dolandırıldı!
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Tuğberk Gülter: Kervan için annemi öldürebilir
        Tuğberk Gülter: Kervan için annemi öldürebilir
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        ABD-Venezuela gerilimi tırmanıyor!
        ABD-Venezuela gerilimi tırmanıyor!
        Bir garibin cinayete kurban gidişi... Köydeki 19 yıllık korkunç sır!
        Bir garibin cinayete kurban gidişi... Köydeki 19 yıllık korkunç sır!
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Avrupa'dan elektrikli araçta geri adım
        Avrupa'dan elektrikli araçta geri adım
        Göz renginiz doğduğunuzdan beri aynı mı?
        Göz renginiz doğduğunuzdan beri aynı mı?
        Yargıtay’ın işe iade kriterleri
        Yargıtay’ın işe iade kriterleri
        Yağış yok; buzlanma, don ve sis var
        Yağış yok; buzlanma, don ve sis var
        Trump yönetimine "Epstein dosyalarını yayımlaması" baskısı
        Trump yönetimine "Epstein dosyalarını yayımlaması" baskısı
        Trump'tan "İsrail'e desteğimiz tam" mesajı
        Trump'tan "İsrail'e desteğimiz tam" mesajı
        Gelir İdaresi Başkanlığı "vergi borçlularını" açıkladı
        Gelir İdaresi Başkanlığı "vergi borçlularını" açıkladı
        Cimbom bu sezon da Sane'yle parlıyor!
        Cimbom bu sezon da Sane'yle parlıyor!
        Kız öğrenci grubuna müstehcen fotoğraf atan öğretmen tutuklandı!
        Kız öğrenci grubuna müstehcen fotoğraf atan öğretmen tutuklandı!
        ABD yönetimi seyahat yasaklarını genişletti
        ABD yönetimi seyahat yasaklarını genişletti
        Savcı katili, tanığın sözünü kesti!
        Savcı katili, tanığın sözünü kesti!
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Pana, F.Bahçe'nin serisine son verdi!
        Pana, F.Bahçe'nin serisine son verdi!