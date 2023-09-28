"Yeşil Vadi'nin Kızı"ndan yeni bölüm tanıtımı: "Bu çiftliği bana sat"

"Yeşil Vadi'nin Kızı"ndan yeni bölüm tanıtımı: "Bu çiftliği bana sat"

Daha bebekken anne babasız kalıp yetiştirme yurtlarına düşmüş bir kız çocuğu olan Melissa’nın hayat serüvenini konu alan "Yeşil Vadi'nin Kızı" adlı dizinin yeni bölümünde; heyecan dolu gelişmeler yaşanacak ve duygu dolu anlar ekrana gelecek.

65. BÖLÜMDE NELER OLACAK? Kadir, Cüneyt’e kendince bir yöntemle moral vermek ister. Reyhan’ın habersiz ziyareti Öykü ve Yeşim’i şaşırtır. Melissa ve arkadaşları okulun yıkılacağını öğrenince çok üzülür. Öykü’nün Metin ve Melissa için bir teklifi vardır. Orhan, Metin’den çiftliğini satmasını isterken; Büşra ile Azra’nın arası açılır. REKLAM

"Yeşil Vadi’nin Kızı" dizisinin kadrosunda Beren Gökyıldız, Sezin Bozacı, Onur Dikmen, Özgür Özberk, Hande Arısoy, Ece Gürer gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Murat Şenöy ve Çağıl Nurhak Aydoğdu otururken, senaryosunu Özge Aras ve Serhat Yiğit kaleme alıyor. "Yeşil Vadi’nin Kızı", yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 10.00’da SHOW TV'de. İşte "Yeşil Vadi’nin Kızı"nın 65. Bölüm Tanıtımı; "Yeşil Vadi'nin Kızı"nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı