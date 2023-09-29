"Yeşil Vadi'nin Kızı"nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı SHOW TV'de ekrana gelen, yapımcılığını Yeşil Yapım'ın üstlendiği günlük dizi "Yeşil Vadi'nin Kızı"nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Daha bebekken anne babasız kalıp yetiştirme yurtlarına düşmüş bir kız çocuğu olan Melissa'nın hayat serüvenini konu alan dizinin yeni bölümünde; heyecan dolu gelişmeler yaşanacak ve duygu dolu anlar ekrana gelecek

"Yeşil Vadi’nin Kızı"nın 66'ncı bölümünde; Metin, Öykü’nün teklifini düşünürken; Melissa için en doğru kararı vermek ister. Büşra ile konuşan Azra, Orhan’ın yeni bir oyun peşinde olduğunu anlar. Reyhan, Kadir’in yalan söylediği anlar ve gerçekleri itiraf etmesini sağlar. Cüneyt hastalığın etkilerini Görkem’den saklamaya çalışır. Büşra, kendisinin ve bebeğinin hayatını tehlikeye atan bir hata yapar.

"Yeşil Vadi’nin Kızı" dizisinin kadrosunda Beren Gökyıldız, Sezin Bozacı, Onur Dikmen, Özgür Özberk, Hande Arısoy ve Ece Gürer gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Murat Şenöy ve Çağıl Nurhak Aydoğdu otururken, senaryosunu Özge Aras ve Serhat Yiğit kaleme alıyor.

"Yeşil Vadi’nin Kızı", yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 10.00’da SHOW TV’de!