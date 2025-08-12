Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Sağlık Yeşilay ilaçların kötüye kullanımıyla ilgili çalıştay düzenledi | Sağlık Haberleri

        Yeşilay ilaçların kötüye kullanımıyla ilgili çalıştay düzenledi

        Türkiye Yeşilay Cemiyeti, toplum sağlığını tehdit eden ilaçların kötüye kullanımına dikkati çekmek ve mevcut durumu değerlendirmek amacıyla "İlaçların Kötüye Kullanımı Durum Değerlendirme Çalıştayı" düzenledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2025 - 11:38 Güncelleme: 12.08.2025 - 11:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeşilay ilaçların kötüye kullanımıyla ilgili çalıştay düzenledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, çalıştay 5 Ağustos'ta Yeşilay Genel Merkezi Sepetçiler Kasrı'nda, Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Çiğdem Karakükcü'nün danışmanlığında gerçekleştirildi.

        Çalıştaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), AMATEM, YEDAM ve üniversitelerin ilgili enstitülerinden uzmanlar katıldı.

        Açılış konuşmalarıyla başlayan programda katılımcılar, ilaçların kötüye kullanımına ilişkin güncel sorunları, sahadaki deneyimlerine dayanarak paylaştı. Sunumlarda, reçetesiz ve kontrolsüz ilaç kullanımında yaşanan artışın, yalnızca bireysel sağlık açısından değil, toplumsal boyutta da ciddi sonuçlar doğurduğu vurgulandı.

        Çalıştayda mevcut durum çok yönlü biçimde ele alınarak, sağlık, güvenlik, eğitim ve denetim alanlarında daha güçlü, sürdürülebilir ve bütüncül işbirliklerinin gerekliliği üzerinde duruldu.

        Ortaya çıkan sorun ve ihtiyaçlar doğrultusunda kurulacak çalışma gruplarıyla ilaçların kötüye kullanımına yönelik önleme, müdahale ve politika geliştirme alanlarında somut çıktılar oluşturulması planlandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Memura ilk zam teklifi saat 14.00'te açıklanacak
        Memura ilk zam teklifi saat 14.00'te açıklanacak
        AB liderlerinden ABD-Rusya zirvesi öncesi mesaj
        AB liderlerinden ABD-Rusya zirvesi öncesi mesaj
        Pringles yarım kilo kıyma fiyatı ile yarışıyor
        Pringles yarım kilo kıyma fiyatı ile yarışıyor
        Manisa, Edirne, Hatay, Bolu... Destanın şehri 2. kez yanıyor!
        Manisa, Edirne, Hatay, Bolu... Destanın şehri 2. kez yanıyor!
        Tren seferlerine düzenleme ve elektrik hatlarına tedbir
        Tren seferlerine düzenleme ve elektrik hatlarına tedbir
        Musk'tan, Apple ve OpenAI'ye suçlama!
        Musk'tan, Apple ve OpenAI'ye suçlama!
        Dört büyükler dev zararı açıkladı!
        Dört büyükler dev zararı açıkladı!
        İBB soruşturması: 14 gözaltı daha
        İBB soruşturması: 14 gözaltı daha
        Antalya Büyükşehir'e rüşvet operasyonu
        Antalya Büyükşehir'e rüşvet operasyonu
        Tüketiciler evde yemeğe geçti, restoran zincirleri alarma geçti
        Tüketiciler evde yemeğe geçti, restoran zincirleri alarma geçti
        Fenerbahçe kader sınavında: İşte Mourinho'nun 11'i!
        Fenerbahçe kader sınavında: İşte Mourinho'nun 11'i!
        Trump-Putin görüşmesine ilişkin açıklama
        Trump-Putin görüşmesine ilişkin açıklama
        Shell'den para sporculara anlamlı destek
        Shell'den para sporculara anlamlı destek
        İddia: Zelenskiy'den toprak bırakmaya yeşil ışık
        İddia: Zelenskiy'den toprak bırakmaya yeşil ışık
        Alvaro Morata'dan flaş ayrılık mesajı!
        Alvaro Morata'dan flaş ayrılık mesajı!
        Çin'in işsiz gençleri neden iş sahibiymiş gibi davranıyor?
        Çin'in işsiz gençleri neden iş sahibiymiş gibi davranıyor?
        "Rüşvet verenleri açıklayın"
        "Rüşvet verenleri açıklayın"
        Kurak yaz tarımı vurdu!
        Kurak yaz tarımı vurdu!
        "Ayrıldık"
        "Ayrıldık"
        Tırnaklarınızda "lunula" var mı?
        Tırnaklarınızda "lunula" var mı?