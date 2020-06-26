Yeşilaydan uyuşturucu bağımlılığına karşı

AA

Yeşilaydan yapılan açıklamaya göre, Yeşilay, 100. kuruluş yıl dönümünde 21 ülkeden 28 farklı kurumun temsilcileriyle 2. İstanbul İnisiyatifi Toplantısı'nda bir araya geldi.

Beş farklı bağımlılık türüyle mücadele eden tek uluslararası sivil toplum kuruluşu Yeşilayın ev sahipliğinde ikinci kez düzenlenen toplantı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dijital ortamda yapıldı.

İstanbul İnisiyatifi, bağımlılıklarla mücadele için küresel strateji ve iş birliği modellerini ele aldı. Katılımcılar, kendi ülkelerinde yürüttükleri bağımlılıkla mücadele çalışmalarına ilişkin deneyimlerini paylaştı.

- "Uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele bir takım işi"

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, toplantıdaki konuşmasında, 26 Haziran'ın Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Günü olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"BM tarafından açıklanan verilere baktığımızda, uyuşturucu madde kullanımında Türkiye'de ve dünyada yıldan yıla bir artış olduğunu görüyoruz. 2009 yılında 210 milyon düzeyinde olan uyuşturucu bağımlısı sayısı 2018 yılında 269 milyona ulaştı. Maddeye başlama yaşları düşerken, bağımlılıklar kişiye, aileye ve topluma psikolojik, sosyolojik ve ekonomik zararlar veriyor."

Her ülkenin uyuşturucu ile mücadeleyi kamu, özel sektör, akademi, sivil toplum ve kamuoyunun iş birliğiyle yürütmesi gerektiğini belirten Öztürk, "Yeşilay olarak 100 yıldır hem ülkemizde hem de dünyanın farklı yerlerinde uyuşturucu bağımlılığıyla mücadelemizi sürdürüyor, bu mücadelede tüm tarafların desteğini almaktan gurur duyuyoruz. Toplumumuzu da bu konuda bilinçlenmeye, bağımlılıklardan uzak bir yaşam için mücadelemizin bir parçası olmaya davet ediyoruz. Uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele bir takım işi, ancak birlikte mücadele edersek başarabiliriz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, İsveç'ten IOGT Başkanı Kristina Sperkova, Pakistan'dan KKAWF'in Kurucu Başkanı Cristina Von Sperling Afridi, Bosna-Hersek'ten RUN'dan Boro Goic'in yanı sıra CADCA, EURAD, FORUT, IOGT, KKAWF, RUN, San Patrignano, SCAD, VALD ve WFAD gibi bağımlılıkla dünyanın önde gelen kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

- Aile desteği almayanların alkol ve uyuşturucu kullanımı salgın döneminde arttı

Yeşilay, 26 Haziran Uyuşturucu ile Mücadele Günü'ne özel "İyileşmek Mümkün" temalı online seminer de düzenledi. 3 bin kişinin izlediği seminerde uzman isimler madde bağımlılığı ve tedavi sürecine ilişkin bilgi verdi.

Seminerde, Yeşilay, pandemi döneminde alkol ve madde bağımlılığına ilişkin yaptırdığı araştırmanın sonuçlarını açıkladı.

417 bağımlıyla yapılan araştırma, alkol ve madde bağımlılarının yüzde 49'unun bu dönemde alkol ve madde kullanımını bıraktığını, uyuşturucu madde kullanıcılarının yüzde 54'ünün daha seyrek uyuşturucu kullandığını ortaya koydu. Pandemi sırasında alkol ve madde kullanımını bırakan veya azaltan kişilerin çoğunun temizlik ve mesafe kuralına uyanlar ile aynı kişiler olduğu tespit edildi. Çoğunluğu sosyal ortamı kötü ve aile desteği almayanlardan oluşan yüzde 20,9'luk bir kesimin ise pandemi sırasında alkol ve madde kullanımını artırdığı görüldü.

- MEB iş birliğiyle her yıl 10 milyon öğrenci ve 3 milyon yetişkine erişim

Yeşilay Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, semirde yaptığı konuşmada, bağımlılıkla mücadele noktasında en etkili stratejinin önlemek olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile imzaladığımız protokolle Okulda Bağımlılığa Müdahale (OBM) programını uyguluyoruz. Yeşilay'ın geliştirdiği ve ilk defa uygulanan OBM ile riskli öğrencilerin sigara, alkol, madde gibi zararlı alışkanlık ve davranışları bağımlılığa dönüşmeden önlenmesini ve bu öğrencilerin eğitim sistemi dışına çıkmadan geri kazanılmasını hedefliyoruz. Buradaki deneyimlerimizden biliyoruz ki, risk grubundaki öğrencilerin tespit edilmesi noktasında okullara önemli sorumluluklar düşerken, ailelerin de okulla iş birliği içinde olması ve risklerin farkında olarak önleyici çalışmalar kapsamında üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmeleri büyük önem taşıyor."

Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı'nın detaylarından da bahseden Öztürk, çeşitli bağımlılık türleri ile ilgili başta çocuklar ve gençler olmak üzere toplum genelinde farkındalığın artırılması için eğitimler verdiklerini, MEB iş birliğiyle hayata geçirilen projeyle her yıl 10 milyon öğrenci ve 3 milyon yetişkine ulaşıldığını kaydetti.

Türkiye genelinde 42 Yeşilay Danışmanlık Merkezi ile hizmet verdiklerini belirten Öztürk, koruma ve önleme alanında yürüttükleri çalışmalara rehabilitasyonu da eklediklerini, bugüne kadar madde bağımlılığıyla ilgili 50 bine yakın başvuru aldıklarını ve bu kişilerin bağımlılıktan uzak bir yaşama adım atmalarına destek olduklarını anlattı.