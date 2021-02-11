01 GÜNAHSIZLAR (1944)



SADRİ ALIŞIK - OYA SENSEV



Faruk Kenç 'in yönettiği film, Sadri Alışık'ın sinemada ilk çalışması olma özelliğine sahip.

02 FERİDUN KARAKAYA



Feridun Karakaya'nın karakterize ettiği 'Cilalı İbo', Türk sinemasının en çok filme sahip olan serilerinden biri.

1959'dan 1971'e kadar olan 12 yıllık süreçte 12 film çekildi.



* Cilalı İbo Casuslar Arasında (1959)

* Cilalı İbo Yıldızlar Arasında (1959)

* Cilalı İbo Ve Tophane Gülü (1960)

* Cilalı İbo'nun Çilesi (1960)

* Cilalı İbo Zoraki Baba (1961)

* Cilalı İbo Rüyalar Aleminde (1962)

* Cilalı İbo Perili Köşkte (1963)

* Cilalı İbo Kızlar Pansiyonunda (1963)

* Cilalı İbo Ve Kırk Haramiler (1964)

* Cilalı İbo Almanya'da (1970)

* Cilalı İbo Yetimler Meleği (1971)

* Cilalı İbo Teksas Fatihi (1971)

03 KOÇUM BENİM (1964)



AJDA PEKKAN - AYHAN IŞIK - FATMA GİRİK - HULUSİ KENTMEN - NUBAR TERZİYAN - EFGAN EFEKAN



Osman F. Seden 'in yönettiği film, Ajda Pekkan'ın oyunculuk kariyerinin 12'nci filmi olma özelliğine sahip. Pekkan, 1964'te 8 filmde rol aldı. Ajda Pekkan'ın en çok filmde rol aldığı yıl ise 1965... Pop müziğin 'Süperstar'ı, o yıl tam tamına 18 film için kamera karşısına geçti. Ajda Pekkan, 2001'de çekilen 'Şöhret Sandalı' dışında toplam 46 filmi 1963 - 1964 arasındaki 6 yılda çekti.



Zengin fabrikatör 'Hulusi Bey', Avrupa'da bulunan torunları 'Leyla' ile 'Selma'dan tahsillerini başarıyla bitirip uçakla döneceklerine dair bir telgraf alır. O gün kibar serserilerden kumarbaz 'Tayfur' ve arkadaşı 'Turhan' da bu kızlardan aynı şekilde bir telgraf alırlar. 'Hulusi Bey', sevinç içinde uçak alanına koşar. İki züppe serseri de tavlamak istedikleri kızları karşılamak üzere kendilerini belli etmeden alanda bulunmaktadır.

04 TARKAN (1969)



Kartal Tibet'in canlandırdığı 'Tarkan'ın 'Atıl kurt' repliği Türk sinemasının fenomenleri arasında yer alıyor.

Sezgin Burak' ın aynı adlı çizgi romanından sinemaya uyarlanan 'Tarkan', izleyiciden gördüğü ilgi üzerine Türk sinemasının seri filmlerinden biri oldu.



* Tarkan (1969)

* Tarkan: Gümüş Eyer (1970)

* Tarkan: Viking Kanı (1971)

* Tarkan: Altın Madalyon (1972)

* Tarkan: Güçlü Kahraman (1973)

05 KUDRET KARADAĞ - MUZAFFER CİVAN



Genellikle 'Kötü' adam karakteriyle Türk sinemasına hizmet veren Kudret Karadağ ile Muzaffer Civan, bir set sonrası gittikleri lokantada yemek yiyerek birkaç saat sonra setine gidecekleri başka bir film hakkında sohbet ediyorlar.

06





Yeşilçam;

Türk sineması, 1960'tan sonra büyümeye başlayınca yapım şirketleri, ofislerini İstanbul'un merkezi konumundaki Beyoğlu'nda açmaya başladı.

Bir süre sonra yapım şirketlerinin çoğunun ofisleri Yeşilçam Sokağı'nda olunca Türk sineması için 'Yeşilçam' tabiri kullanılmaya başlandı.

1973'te TV'nin yaygınlaşmasıyla zayıflayan Türk sineması, 1975'ten itibaren seks filmlerinin hegomanyasına girmesiyle Beyoğlu'ndaki birçok yapımcı, film çekemediği için sinema işinden uzaklaştı.

Yeşilçam Sokağı'ndaki yapımcı ofisleri de birer birer kapanınca 'Yeşilçam' tabirinin kullanımı 1980'den sonra tamamen bırakıldı.

Bu nedenle 1960 - 1980 arasındaki dönem; Yeşilçam, bu dönemde çekilen filmler ise Yeşilçam filmleri olarak tanımlanıyor. Bu dönemde 3.825 film çekildi.

Günümüzde ise yapım şirketlerinin ofisleri genel olarak Levent'te. 'Yeşilçam Sineması'ndan yola çıkacak olursak günümüz Türk sineması, 'Levent Sineması' olarak tabir edilse yeridir.