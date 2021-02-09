01 KUYU (1970)



Hayati Hamzaoğlu - Nil Göncü



Metin Erksan 'ın yönettiği film, bir gazete haberinden sinemaya uyarlandı.



'Osman', kendisiyle evlenmeye yanaşmayan 'Fatma'yı kaçırdığı için birkaç kez hapishaneye düşer. Her seferinde yakalanmasına rağmen 'Fatma'yı kaçırmaktan vazgeçmez. Başına gelenler yüzünden köyde 'Fatma'ya iyi gözle bakılmaz. Bu yüzden annesi, onu yaşlı bir adamla evlenmeye ikna eder.







02 UMUTSUZLAR (1971)



Filiz Akın - Yılmaz Güney



Filmin senaryosunu yazan ve yöneten Yılmaz Güney'in Filiz Akın ile 1964 yapımı 'Prangasız Mahkumlar'dan sonraki ikinci çalışması.



Ünlü bir kabadayı olan 'Fırat' ile balerin 'Çiğdem' birbirine âşıktır. 'Fırat'ın karanlık işleri nedeniyle birliktelikleri uzun sürmez. Ayrılığa katlanamayan 'Fırat', 'Çiğdem' ile baş başa kalıp birlikteliğe yeniden başlamak için zaman yaratmaya çalışır. Ancak yerine göz koyan 'Tahta Bacak', 'Fırat'ı ortadan kaldırmak için planlar yapmaktadır.







03 MİNİK CADI (1975)



Meral Zeren - Çiçek Dilligil - Bülent Kayabaş



Nejat Saydam 'ın yönettiği film, Çiçek Dilligil'in ilk filmi olma özelliğine sahip. Dilligil, 'Minik Cadı'da rol aldığında henüz 6 yaşındaydı.



'Murat', otomobilde son sürat uçurumdan düşmek üzereyken 'Minik Cadı' çıkagelir. 'Minik Cadı', 'Murat'ı mutlak bir ölümden kurtarır. 'Murat'ın hayatı artık asla eskisi gibi olmayacaktır.







04 DELİSİN (1975)



Necla Nazır - Tarık Akan



Tarık Akan ile Necla Nazır'ın birlikte rol aldığı 6 film arasında beğeni sıralaması yapsam, tablo şöyle oluşur;



* Kuduz

* Adak

* Umut Dünyası

* Delisin

* Ateş Böceği

* Çapkın Hırsız



Ergin Orbey' in yönettiği filmin konusu şöyle; 'Yunus Bey' evlerinde hizmetçilik yapan genç kızla evlenince kardeşleri tarafından dışlanır. Bu arada beş kardeşin babaları ölür ve tüm mirası 'Yunus'a bırakır. 'Yunus' da ölünce mirasını, İstanbul'da doğup büyüyen oğlu 'Ferit'e bırakır. 'Yunus'un kardeşleri de mirasın peşindedir.







05 KEMAL SUNAL



Geçtiğimiz günlerde Kemal Sunal'ın 1960'lı yılların ortalarındaki oyunculuk belgesini yayımlamıştık. Bu haberde ise ünlü oyuncunun 1974'teki Türk Filmciler Derneği'ndeki oyunculuk belgesini görüyorsunuz.









Yeşilçam;

Türk sineması, 1960'tan sonra büyümeye başlayınca yapım şirketleri, ofislerini İstanbul'un merkezi konumundaki Beyoğlu'nda açmaya başladı.

Bir süre sonra yapım şirketlerinin çoğunun ofisleri Yeşilçam Sokağı'nda olunca Türk sineması için 'Yeşilçam' tabiri kullanılmaya başlandı.

1973'te TV'nin yaygınlaşmasıyla zayıflayan Türk sineması, 1975'ten itibaren seks filmlerinin hegomanyasına girmesiyle Beyoğlu'ndaki birçok yapımcı, film çekemediği için sinema işinden uzaklaştı.

Yeşilçam Sokağı'ndaki yapımcı ofisleri de birer birer kapanınca 'Yeşilçam' tabirinin kullanımı 1980'den sonra tamamen bırakıldı.

Bu nedenle 1960 - 1980 arasındaki dönem; Yeşilçam, bu dönemde çekilen filmler ise Yeşilçam filmleri olarak tanımlanıyor. Bu dönemde 3.825 film çekildi.

Günümüzde ise yapım şirketlerinin ofisleri genel olarak Levent'te. 'Yeşilçam Sineması'ndan yola çıkacak olursak günümüz Türk sineması, 'Levent Sineması' olarak tabir edilse yeridir.









