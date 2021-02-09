YILANLARIN ÖCÜ (1985)



Nur Süer - Kadir İnanır - Fatma Girik - Serpil Çakmaklı - Erdal Özyağcılar



Şerif Gören'in yönettiği filmin set arasında oyuncular güneş banyosu yapıyor.

Fakir Baykurt, 1954'te yazdığı bu romanı nedeniyle hakkında açılan soruşturmanın sonucunda öğretmenlikten uzaklaştırıldı.



'Yılanların Öcü', daha önce 1962'de sinemaya uyarlanmıştı. Eser, ilk filmden 23 yıl sonra başka yönetmen ve oyuncularla yeniden yorumlandı.

Uşak'ın Çınarcık Köyü'nde çekilen filmin bazı sahneleri dönemin sansür kurulu tarafından kesilmişti.



Anadolu'nun ücra bir köyünde sorunlu kişiliğe sahip 'Haceli' ile eşi 'Fatma', köydeki kuraklık ve nem sebebiyle yeni bir eve ihtiyaç duymaktadırlar. Bu sebeple yeni bir ev yaptırmak zorundadırlar. Bu yeni evin yeri başka bir köylü ailenin, 'Irazca' ile oğlu 'Kara Bayram'ın yaşadıkları evin hemen önüdür. Haliyle 'Irazca' ve ailesi tarafından istenmeyen bu inşaat, köyün çıkarcı muhtarının da destekleri sayesinde temellerine kavuşur. Ancak asıl hikâye burada başlar. Bir ev yüzünden iki aile başta olmak üzere tüm karakterler türlü dramlara konu olurlar.